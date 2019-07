Equipo de Sartori se fractura tras decisión empresarial en el Portal Ecos

La asesora de prensa del nacionalista Juan Sartori, Noelia Franco, se desmarcó de la decisión del director político de Todo por el Pueblo, Óscar Costa, de convertir el portal Ecos en un órgano de propaganda del empresario devenido en político, lo que llevó a que los periodistas del medio se sientan indirectamente despedidos por el cambio de reglas de juego impuesto.

“En el comando de prensa existe gran malestar por no ser consultados ni informados de la situación y comunicaron que no aceptarán un cambio de relacionamiento con el portal”, señaló Franco en un comunicado, al tiempo que destacó que durante la campaña no se tuvo un órgano oficial porque “se entiende que no es necesario tenerlo”.

La asesora de Sartori señala que “las decisiones que Óscar Costa tome a nivel empresarial y la forma cómo las comunica, son su responsabilidad” y no del equipo de prensa que ella dirige.

Óscar Costa es la mano derecha de Sartori: el socio empresarial y también su director de campaña. A nivel nacional Costa está ubicado en el lugar cuatro de la lista 880, solo detrás de Sartori, Alem García y Verónica Alonso.

Franco señaló además que ningún integrante de su comando de prensa forma parte de las decisiones empresariales o periodísticas en Ecos y “no mantiene ni mantendrá una relación con las nuevas incorporaciones”. Según supo El Observador, las nuevas autoridades del medio son Enrique Lista y Martín Silva Quijano, dos integrantes del equipo que durante la campaña trabajaron en el área digital y de redes sociales del empresario.

Silva, además, ocupa el lugar número dos de la lista que lidera Óscar Costa a nivel departamental en los 19 departamentos del país, y en el 41 en la lista 880, con la que Sartori se presentó a nivel nacional.

“Reivindicamos los derechos de los trabajadores de Ecos por la situación de inseguridad vivía en estos días y nos desmarcamos totalmente de esta situación”, agrega el comunicado enviado por Franco. “Para la continuidad de nuestra función al frente de este equipo, solicitamos al comando de campaña evaluar las declaraciones públicas y empresariales de Óscar Costa y rever su condición de vocero”, finaliza la misiva.

Según informó El Observador, el cambio de reglas de juego lo transmitió Costa, quien les dijo a los trabajadores: "Se acabó el pluralismo. Ecos va a pasar a ser un órgano oficial de Juan Sartori", quien ahora hará campaña para ocupar una banca en el Senado por el Partido Nacional, como líder de la segunda fuerza política de la colectividad.

Según contó quien hasta hoy fue la editora de Ecos, Magdalena Herrera, Costa habló en nombre de Sartori, y dijo además que los periodistas que "no estuvieran de acuerdo, tenían que presentar la renuncia" y que no les correspondía el despido.

El equipo periodístico, integrado por una editora, un subeditor y cuatro periodistas, se opuso en forma tajante a pasar a ser parte del aparato de propaganda del dirigente político, e interpretó la decisión como un despido indirecto. "El martes y el jueves dije que a todos les tocaba despido porque era cambios de reglas de juego porque no era hacer periodismo sino proselitismo", contó Herrera, pero Costa negó esa posibilidad.

Por eso ya solicitaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social –asesorados por un abogado laboralista– que "intime" al empresario a notificar por escrito las modificaciones de las condiciones de trabajo.

El Observador consultó al respecto a Costa, director estratégico y político de la campaña de Sartori, quien respondió:"No tengo información de eso en absoluto".

Sin embargo, luego de ese llamado, Costa les comunicó a los periodistas que ahora iban a "bajar la pelota al piso" y que por el momento la decisión quedaba en standby.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) emitió un comunicado en el que se solidariza con los trabajadores del portal Ecos y reclama que se paguen los despidos como obliga la ley.

A juicio de APU “el drástico cambio en las condiciones laborales que pretende imponer Juan Sartori, que es rechazado por los trabajadores del portal, constituye un despido indirecto, que debe ser atendido desde el punto de vista económico como lo marca la ley”. “Sartori tiene derecho a hacer con su medio lo que mejor le parezca. A lo que no tiene derecho el empresario Juan Sartori es pretender que los trabajadores renuncien a su derecho de percibir la compensación que establece la ley por concepto de despido”, agregó la asociación en el comunicado.