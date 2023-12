Oscar González Oro anticipó cómo será la temporada de verano de El Observador Radio

El periodista y conductor argentino Óscar González Oro se prepara para un enero que lo tendrá ocupado, como uno de los conductores de la programación especial de El Observador Radio para la temporada de verano.

La emisora ultima detalles para el arranque de esta programación, que empezará el 1° de enero y seguirá hasta el 31 de ese mes, y que saldrá en vivo desde el parador Mía Bistró, ubicado en la Playa Brava de Punta del Este.

Además de "el Negro" González Oro, la programación incluye a Luis Majul, Esteban Trebucq, Sara Werthein, Luis Gasulla, Agustina Girón, Camila Dolabjian y Gustavo Noriega, con participaciones especiales de Yanina Latorre desde Miami.

González Oro estará al frente de la transmisión de El Observador 107.9 desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas, de lunes a viernes. El conductor argentino, que tenía entre sus planes alejarse de los medios luego de sus últimos proyectos tanto en Uruguay como Argentina, bromeó diciendo "quiero retirarme y no me dejan, pero al mismo tiempo es un halago que sigan pensando en mí y convocándome".

Radicado en Punta del Este desde 2020, González Oro aunque decidió irse de Argentina por estar "cansado" de los vaivenes, las divisiones y la inestabilidad del país, aún establecido a este lado del Río de la Plata y con un día a día más tranquilo, optó por mantener rutinas y seguir un esquema cotidiano que ahora se verá levemente alterado por la temporada, pero que el conductor asegura que disfruta a pesar de eso.

"Hay una cosa ambivalente, por un lado me pone muy contento que a Punta del Este y a todo Uruguay le vaya bien con el turismo, que se llene como pasó ahora. Yo siempre digo que si Punta del Este tuviera el clima de Ibiza, Ibiza pasaría hambre, porque Punta del Este es más linda", comentó. "Y esto ahora me saca un poco de la tranquilidad, porque demoro más en llegar a los lugares o en hacer mis compras, pero no me cambia tanto la rutina y me gusta mucho hacerlo".

Sobre su espacio en El Observador Radio, González Oro dijo que tendrá "un tono de verano", y que si bien no descuidará la información en caso de que surjan noticias relevantes, reconoce que la audiencia "está harta de protestas, paros y tensión, entonces la idea siempre será divertir, que es algo que siempre me gustó hacer, aunque también informara. Siempre disfruté de tener artistas invitados en mi programa, cantar con ellos. La radio nació como un medio para entretener, y después se transformó en otra cosa. Yo no quiero hacer editoriales, yo quiero hacer lo que hago, que es divertir", afirmó.

"El Negro" contó que al recibir la propuesta de la radio, lo cautivó que fuera un proyecto acotado en el tiempo, así como "el estudio que se armó en el parador, donde ya estuvimos haciendo dos pruebas de aire, la tecnología involucrada, que me puedan ver y escuchar desde cualquier parte del mundo. Ya no solo salimos para los que están acá, sino que llegamos a todas partes, algo que puede ser bueno para los coterráneos que estén en otras partes del mundo", comentó.