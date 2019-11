Otra fecha con dificultades: bajas y dudas para los últimos amistosos celestes

La vida del seleccionador pasa por aspectos que no se viven en un club. El hecho de que la mayor parte de los integrantes del plantel militen en el exterior impide el contacto diario que se tiene en un equipo. El cada vez más acotado calendario de selecciones requiere aceptar algunos condicionamientos. Las fechas para jugar amistosos, que son las oportunidades donde el cuerpo técnico se puede ver con los jugadores, son cada vez más escasas. La creación en Europa de la Liga de Naciones va cerrando las puertas a las selecciones sudamericanas para jugar con las potencias del viejo continente.

En la tarea de selección de jugadores para los amistosos se deben contemplar innumerables situaciones como lesiones, jugadores que salen de procesos de recuperación, desgaste físico y hasta la inactividad.

Los partidos que jugará la selección uruguaya los días 15 de noviembre ante Hungría, en Budapest, y el 18 contra Argentina, en Tel Aviv, no son la excepción.

Entre hoy y mañana, Óscar Washington Tabárez brindará la lista definitiva de jugadores y, como ocurre partido a partido, los contratiempos limitan las opciones que hace 15 días tenía, cuando reservó a 24 jugadores del exterior.

En setiembre y octubre fue la situación judicial de Cristhian Stuani, que le impidió defender a Uruguay; hoy es el pedido de Flamengo para liberar a Giorgian De Arrascaeta para la final de la Copa Libertadores. En setiembre y octubre fue la lesión de Suárez, y en noviembre es la baja de José María Giménez.

La doble fecha de noviembre tiene tantas o más dificultades que la anterior para conformar el plantel en la que Uruguay jugó en el Estadio Centenario y en Lima ante Perú. Esta vez, de cara a los dos últimos partidos partidos del año y las últimas pruebas previo al inicio de las Eliminatorias en marzo de 2020, el cuerpo técnico deberá lidiar entre las bajas y las dudas, además de los pedidos de no tener en cuenta a algunos jugadores.

El pedido de Flamengo

El 28 de octubre, mediante una nota remitida a través de la Confederación Brasileña de Fútbol, Flamengo oficializó el pedido para saber si la selección podía liberar a Giorgian De Arrascaeta.

A qué apunta el pedido, a que el jugador se pueda concentrar en la final de la Copa Libertadores y no sufra el desgaste de la selección dos semanas antes del partido con River Plate.

El cuerpo técnico de la selección no se expresó al respecto. Son innumerables la cantidad de pedidos como el de Flamengo para liberar jugadores.

En caso de que De Arrascaeta no sea liberado, debería viajar el próximo lunes 11 a Europa. Jugará los días 15 y 18 y en la noche del 19 o en la mañana del 20 se estaría poniendo a disposición del entrenador de su equipo, tres días antes de la final.

Jugadores en duda

Por estas horas analizan y reciben información sobre el estado sanitario de tres jugadores que en sus clubes están en duda por lesiones: Luis Suárez, Martín Cáceres y Cristhian Stuani.

De acuerdo a lo revelado por el técnico de Barcelona, Ernesto Valverde, Suárez padece una lesión menor a la que se temía.

El pasado fin de semana el 9 no pudo terminar el partido contra Levante por la Liga española a causa de una lesión que obligó al técnico Valverde a sustituirlo antes del entretiempo.

El club confirmó una lesión en el sóleo de su pierna derecha, la misma que tuvo en el inicio de la Liga.

Valverde, en rueda de prensa, expresó: “Luis Suárez no tiene una lesión importante. No sé cuándo puede estar, no tengo la certeza absoluta de si estará para mañana, creo que es justo, veremos para el sábado”, explicó.

El entrenador agregó que, esta vez, la lesión no es tan importante como la anterior sufrida en la misma zona diciendo: “No es como la otra vez”.

El caso se analiza día a día para comprobar la evolución y poder determinar si puede viajar para defender a la selección. Por lo pronto, no jugó este martes ante Slavia Praga por la Liga de Campeones.

Suárez se ausentó en los últimos cuatro amistosos de la celeste (en setiembre, con Costa Rica y EEUU, y, en octubre, dos con Perú) por lesión. No juega desde la Copa América..

Otro de los futbolistas que se encuentra en duda es Stuani. A través de su página web el club Girona informó que el delantero “padece una sobrecarga del aductor izquierdo. La evolución de la lesión determinará su retorno a los entrenamientos con el grupo”.

Stuani es otro de los que no pudo estar en los últimos cuatro duelos de la celeste por su situación judicial al estar involucrado en el caso de amaño del partido entre Levante y Zaragoza por la Liga 2010/2011.

También está en la lista de dudas Cáceres, quien el domingo 27 de octubre salió lesionado en el partido de Fiorentina contra Lazio en el cierre de la novena fecha de la Serie A italiana.

Se retiró a los 38 minutos y Fiorentina se limitó a informar que Cáceres sufrió molestias musculares.

Luego de los estudios a los que fue sometido los medios de prensa italianos manejaron la información de que el uruguayo podría estar a la orden el fin de semana para enfrentar a Cagliari en Cerdeña.

Por lo pronto el jugador no se sumó a las tareas del grupo pero viene siendo evaluado diariamente. Entrena diferenciado.

El último caso de jugadores que están en duda es el de Matías Viña. El domingo, el defensa abandonó el Gran Parque Central a los 69 minutos acusando fatiga muscular. Viña no será tenido en cuenta en el partido del jueves contra Fénix. Pese a ello, se estima que será de la partida el fin de semana en el partido que Nacional ante Progreso.

Viña estuvo presente en los últimos cuatro partidos de la selección nacional y se ganó elogios del entrenador.

Jugadores inactivos

También el cuerpo técnico tendrá que analizar otras situaciones, como los jugadores que en los últimos tiempos tuvieron poca actividad en sus clubes producto de lesiones que le impidieron jugar.

En este grupo, Edinson Cavani es el más rezagado: desde su lesión, el 25 de agosto, no jugó hasta el 27 de octubre al ingresar a los 71 minutos del partido que París Saint Germain le ganó 4-0 a Olympique de Marsella.

Cavani, al igual que Suárez, no estuvo presente en los últimos cuatro partidos de la selección.

Otro jugador que perdió peso en su equipo es Gastón Pereira, en PSV Eindhoven, donde fue titular inamovible en la pasada temporada a no ser tenido en cuenta en su club.

El jugador sufrió fractura de clavícula el 12 de agosto por lo quedó radiado de la actividad. El último mes volvió a quedar a la orden del técnico Mark Van Bommel. Su último partido como titular fue el 3 de agosto ante Tweente. Ahora lleva siete partidos consecutivos sin pisar la cancha.

Por su parte, el defensa Mathías Suárez, que fue reservado por Tabárez para la última fecha FIFA del año, fue bajado a jugar en el Montpellier II. El pasado fin de semana fue titular y marcó un gol en la victoria ante Stade Bordelais.

Con este escenario, entre este miércoles y jueves el cuerpo técnico de la celeste dará a conocer la lista definitiva de jugadores con los que afrontará los amistosos ante Hungría y Argentina. De los habituales titulares ya se bajó José María Giménez y están en duda por lesiones Martín Cáceres y Luis Suárez, y a resolver la situación de Giorgian De Arrascaeta.