Suárez tiene una lesión menos importante de la que se temía, ¿qué tiene el salteño?

El delantero uruguayo de Barcelona, Luis Suárez, tiene una lesión menos importante de la que se temía, según reveló el entrenador del club Ernesto Valverde, lo que alimenta la esperanza de que pueda estar a la orden de la selección en los amistosos contra Argentina y Hungría.

Como informó Referí el sábado 2 de noviembre, Suárez no pudo terminar el partido contra Levante por la Liga española a causa de una lesión que obligó al técnico Ernesto Valverde a sustituirlo antes del entretiempo.

AFP

El delantero uruguayo estuvo unos minutos rengueando sobre el terreno de juego, después de un encontronazo con Carlsos Clerc.

El club confirmó una lesión en el sóleo de su pierna derecha, la misma que tuvo en el inicio de la Liga.

La sanidad de Barcelona sometió al delantero a estudios para verificar el grado de su lesión confirmando el diagnóstico inicial.

Sin embargo, la lesión parece menos grave de lo previsto según se desprende de las palabras del propio entrenador de Barcelona, Valverde, que no descarta volver a contar con el salteño el próximo sábado ante Celta.

Valverde, en la rueda de prensa previa al encuentro de los catalanes ante el Slavia por la Champions, expresó: “Luis Suárez no tiene una lesión importante. No sé cuándo puede estar, no tengo la certeza absoluta de si estará para mañana, creo que es justo, veremos para el sábado”, explicó, El entrenador agregó que, esta vez, la lesión no es tan importante como la anterior sufrida en la misma zona diciendo: “No es como la otra vez”.

Esto alimenta las posibilidades de que pueda estar a la orden del cuerpo técnico de la selección uruguaya en los amistosos del 15 de noviembre ante Hungría en Budapest y el 18 ante Argentina en Tel Aviv.