Otra muestra de crecimiento: Uruguay XV terminó invicto el Sudamericano de rugby

La lectura puntual de esta noche puede arrojar un balance agridulce: Uruguay XV no supo administrar una diferencia amplia ante Colombia, que en el primer tiempo era de 28-7, y pasó aprietos en el segundo tiempo, al punto que el partido llegó a estar 28-24, hasta que en el final el segundo seleccionado celeste pudo encontrar de vuelta los caminos ofensivos y terminó ganando 39-24.



En la mirada a más largo plazo, sin embargo, la lectura solo puede ser positiva: Uruguay hizo debutar a nivel mayo a más de 11 Teritos que jugarán este año el Mundial M20 B, le dio competencia a un número similar de jugadores de las últimas dos generaciones juveniles a los que le cuesta tener minutos en Los Teros. Y ese bautismo fue con tres victorias en tres partidos ante los seleccionados principales de Chile, Paraguay y Colombia. El 3-0 dejó empatados a Uruguay XV y Argentina XV en puntos, aunque los albicelestes se llegaron el título por mejores saldo de puntos. En el plan de ampliar la base, de exponer más jugadores a un nivel internacional de competencias, la experiencia no habría podido salir mejor, y muestra todo lo que han avanzado Los Teros en estos tiempos.

Claro, lo de este sábado fue desprolijo y no tan brillante como las dos semanas anteriores. Para empezar, Uruguay XV tenía más presión: jugaba contra el rival más débil y como local. Era el único duelo en el que era favorito claro. Eso se sintió y salió un duelo desprolijo, pero que se pudo resolver en el fijal. En el casillero de la experiencia, ese descelcance trae más enseñanzas que ningún otro.

Lo bueno: el primer tiempo

En la primera parte el equiò uruguayo salió a hacer todo lo que debía: ganar el contato, jugar con agresividad y de forma vertical, general quiebres (Segredo el mejor en ese aspecto, seguido por Pujadas), intentar tener liberaciones rápidas, con buena movilidad de pelota entre los tres cuartos (Inciarte, Blengio y Etcheverry claves) y así generar espacios.Llegó a un try de Favaro por la banda a los 4’, otro de Tite Etcheverry luego de un buen quiebre cerca de la base de Tomás Inciarte, otro de Ormaechea tras un pase bien plano de Inciarte en una jugada en la que se cambió de status defesa/ataque dos veces en 15 segundos. Y finalmente otro en el cierre del primer tiempo, otra vez de Favaro viniendo lanzado y con un buen pase de Etcheverry.

#URUvCOL | ¡TRY DE URUGUAY! Gran juego de manos del equipo uruguayo que llega a la punta y marca el primer try del partido.#SAR6N

🔥🏉🇺🇾 pic.twitter.com/Rp6Y7vb3G4 — RugbyYa! (@Rugby_Ya) 25 de mayo de 2019

Colombia mostraba mucha actitud en defensa y en ataque, y era valiente para atacar, aunque le faltaba dinámica, especialmente con sus forwards, como para aprovechar el desgaste que generaba en la defensa celeste, que se recuperaba y terminaba bien parada. Sin embargo, los cafeteros llegaron a su único try a través de su elusivo fullback Arley Urrutia, que encontró espacios con sus slaloms en velocidad para ganar la ventaja y tras dos fases volver a aparecer para definir.

#URUvCOL | ¡TRY DE URUGUAY! Muy buen manejo de pelota uruguaya y gran acción individual de Favaro para apoyar el cuarto try uruguayo.

🔥🏉🇺🇾#SAR6N pic.twitter.com/6ohLiTduU3 — RugbyYa! (@Rugby_Ya) 25 de mayo de 2019

Pero el 28-7 del primer tiempo dio paso a un complemento totalmente diferente. Colombia se largó a jugar, y tuvo en el ingreso de José Diosa un cambio clave. La movilidad mejoró y los colombianos demostraron que no eran solo forwards duros + Urrutia.

Con convencimiento para saber por donde iba el partido, Colombia descontó con dos tries y luego un penal para ponerse a tiro, 28-21. Uruguay XV no encontraba el camino de vuelta al partido: por las infracciones en scrum (raro como cambiò en concepto del juez de un tiempo otro), porque no obtuvo en el line, y porque en las pocas jugadas ofensivas que tuvo erró los caminos.

Sin embargo, en el momento más complicado el equipo supo encontrar la intensidad verticalidad el primer tiempo, y llegó a dos tries de Ardado que cerraron el 39-24.

Esa fortaleza para recuperarse es otra de las cosas que se lleva este juvenil equipo celeste a su casa. En última instancia, para qué está un segundo seleccionado si no es para sacar enseñanzas de momentos difíciles? En ese aspecto, Uruguay XV goleó en este Sudamericano.