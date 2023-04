Pablo Caram sobre nepotismo en Artigas: "Somos 59 parientes y hay tres" trabajando

"Y flores. Yo soy loco por las flores, tiene que haber flores", dice el intendente de Artigas, Pablo Caram, mientras muestra una avenida parquizada de la ciudad y saluda desde su camioneta a todas las personas con las que se cruza. A todas.

La gente también lo para mientras camina por la calle. Dice que le piden trabajo. Y su celular no para de sonar: entre las llamadas que recibe están la de su sobrina y diputada nacionalista Valentina Dos Santos y la del coronel (r) Roque Moreira –que vive en Artigas–, padre de Irene y suegro de Guido Manini Ríos.

Durante el recorrido también muestra el museo de la Piedra que se va a inaugurar en abril, una ciclovía de seis kilómetros de largo que está construyendo la comuna, nuevas calles asfaltadas y zonas municipales que, según el intendente "están impecables". "Esto es todo hora extra", bromea –y no tanto– Caram al mostrar las obras en un recorrido por su departamento.

La broma refiere a la polémica por las 209 horas extras que cobró la exfuncionaria Stefani Severo en noviembre y las 109 que le pagó la comuna en diciembre. El hecho derivó en una investigación administrativa que terminó en que la Intendencia presente este miércoles una denuncia en Fiscalía contra la exfuncionaria –según informó El País– y además el exsecretario General Rodolfo Caram –primo del intendente y pareja de Severo– dejó el cargo y pasó a ser director de Desarrollo Productivo.

Caram y el nuevo secretario General, Emiliano Soravilla, recibieron a El Observador en su despacho. A continuación un resumen de la entrevista con el intendente.

¿Por qué Rodolfo Caram termina afuera de la Secretaría General?

(Caram no responde y toma la palabra Soravilla) Eso fue, creo, un acuerdo con el intendente. Una solicitud de dejar ese cargo por la situación en la que se encontraba.

¿Es una decisión política?

(Comienza a responder Caram). No, una decisión personal de él. Y yo lo acompañé.

Usted sabe que cuando se menciona a la Intendencia de Artigas se habla de nepotismo...

Otra de las tantas mentiras de El Observador.

Entonces, este es el momento de que lo aclare.

Somos 59 parientes y hay tres.

Pero, ya con que haya uno estamos hablando de nepotismo. Estos tres que usted menciona, ¿quiénes son?

Yo, el Lolo (Rodolfo Caram) y la hija del Lolo. Ta.

¿Y su pareja?

Pero si tiene 24 años de municipal. El amor es ciego.

Pero, dentro de una administración pública que usted dirige hay familiares trabajando con usted y eso puede generar algún tipo de acuerdo o de suspicacias respecto a sus roles. ¿Usted no lo ve así?

No, no. Para nada. Para nada. Bien tranquilo, como panchero en bajada. No tira para atrás.

Respecto a su sobrina, la diputada Valentina Dos Santos, hay una percepción entre los vecinos en Artigas de que usted es el intendente, pero que quien verdaderamente toma las decisiones es ella. ¿Por qué cree que se ve así?

No. El sueño de ella era la parte de infraestructura, ¿no, Emiliano? (Mira al secretario general). Para hacer las cosas me pregunta a mí y le pregunta a Emiliano, ¿ta? Llamadas por teléfono o hablamos, andamos todos los días juntos, no hay ningún tipo de inconveniente.

Te voy a decir una cosa. Me gustó tu reportaje, ¿sabés? Porque todos insisten en lo mismo. No insisten en que tenemos el mejor carnaval de Artigas, la mejores piedras amatistas, nada. ¡Vienen enfocados todos a lo mismo, parecen Caras y Caretas! De muy bajo nivel. Y sinceramente te lo digo, no es que me caliente, ¿eh? Es la pura verdad. Vienen todos enfocados en lo mismo. Se ve que buscan la quinta pata al gato y el gato tiene cuatro. ¡No hay nada! ¿Sabes qué molesta? Los 33 mil votos que yo saqué.

¿A quién le molesta?

A la oposición. Si cada vez ellos tienen menos. Vamos a cualquier lado y vas a ver si yo recibo algo. ¿No, Emiliano? Se enfocan en algo y siguen y siguen y siguen.

Se lo pregunto porque la gente necesita saber si la conducción de una intendencia la tiene a quien eligieron...

Nosotros tenemos un equipo de gobierno, que es: el Lolo (Rodolfo Caram), Emiliano, Valentina y yo. Yo no me vendo como yo solo, siempre digo que somos un equipo de gobierno. Trabajamos los cuatro.

¿Entonces Valentina Dos Santos no es quien toma las decisiones?

No, no. Las tomamos todos en conjunto. Ahí está la Unidad de Proyectos que está haciendo proyectos y ella no está.

¿Qué va a hacer cuando termine su administración?

Voy a seguir en la política. Voy a ser candidato a diputado. Vamos a apoyar a Álvaro (Delgado).

¿Y quién quiere que lo suceda en la Intendencia?

Va la Vale y a la diputación Emiliano.

¿Valentina Dos Santos está aspirando entonces a ser intendenta?

Y va a ser. Ya es voz popular.