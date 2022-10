Pablo Repetto y la semifinal contra Liverpool: "Es por la gloria, quedar en la historia"

El técnico de Nacional, Pablo Repetto, expresó que la semifinal del Campeonato Uruguayo frente a Liverpool puede coronar "con la gloria" una buena temporada en el ámbito local.

Durante una conferencia de prensa en Los Céspedes este jueves, tres días antes de la semifinal, Repetto indicó: "Es un partido importante porque podemos lograr el Campeonato Uruguayo, nos preparamos con esa responsabilidad y motivación. Por suerte tenemos el plantel en condiciones y afinando detalles".

Imagina que será "un partido abierto, con situaciones para los dos; ellos tienen muy buenos jugadores en ofensiva, independientemente que es una final y a veces la ansiedad hace que los jugadores no estén tan finos. Pero por lo mostrado son los que tenemos mayor cantidad de goles en el año y marca el potencial ofensivo de los dos".

Inés Guimaraens

Repetto celebrando el título del Clausura

El entrenador adelantó que Diego Rodríguez ya está a la orden, recuperado de una lesión: "Ellos tienen muy buenos jugadores en el medio y Torito está a la orden, terminó la semana anterior normal con el grupo, estos días entrenó normal, podemos contar con él. Ellos tienen jugadores por fuera que muchas veces van por el medio, estar atentos, pero priorizando lo nuestro. Va a ser la característica de lo que vamos a plantear".

Señaló que no cambió nada de la planificación habitual, aún sabiendo que puede ser el último partido en el club de jugadores emblema como Sergio Rochet y Luis Suárez: "No cambiamos nada, es una semana normal, lo que estamos haciendo hoy es lo mismo que hicimos antes de Danubio y los puntos no eran tan importantes. Vamos a hacer la misma planificación, somos conscientes que tampoco nos puede desviar, no queremos que nos genere una ansiedad mayor a la de una final, con la mira puesta en un partido que puede cerrar el muy buen año que hicimos".

Repetto hizo un breve análisis de lo que fue el año de Nacional: "En un comienzo que no fue bueno, estaba dentro de lo posible, con clásicos amistosos que no fueron buenos, tampoco el del campeonato, pero después de la sexta fecha nos encaminamos y terminamos peleando el Apertura. Después ganamos el Intermedio y el Clausura, con el clásico de forma contundente. Queda este partido que es el partido que nos va a dar la confirmación de todo lo bueno que hicimos. Es la gloria, quedar en la historia, lo que soñamos cuando llegamos al club".