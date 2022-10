Suárez contó quienes lo marcaron mejor en Uruguay qué jugador de Nacional tiene clase europea

Luis Suárez habló en la previa a la semifinal del Campeonato Uruguayo entre Nacional y Liverpool, el próximo domingo a la hora 16. Puede ser ese el último encuentro del Pistolero con la camiseta de Nacional y así lo dejó claro durante la conferencia que se realizó en Los Céspedes, hablando del mensaje que quiso dar cuando volvió al país, de quién es el jugador que más lo sorprendió, quiénes lo marcaron mejor y porqué se emocionó el fin de semana después del partido con Danubio.

El partido del domingo lo vive con incertidumbre. "Un partido único, que aprontamos como si no hubiese otra posibilidad después y es como hay que afrontarlo. Con la ilusión de cualquier jugador de querer obtener un título y más en lo personal, tras la vuelta tratando de disfrutarlo de la mejor manera", expresó el delantero.

Dijo que el partido contra Danubio en el Gran Parque Central lo disfrutó y lo vivió "como si hubiese sido el último en el Parque, siempre con la cabeza de que sea un partido solo por el título. Retirarme como lo hice del partido fue emocionante, increíble. Igual todos los meses que estuve el cariño de la gente fue espectacular, no me puedo quejar, agradecido por el trato, el hincha de Nacional, el hincha uruguayo es agradecido y la vuelta de uno lo están disfrutando y así lo siento".

Reconoció que se ha entendido muy bien con Franco Fagúndez, un jugador que está creciendo partido a partido: "Hay muchos jugadores en este plantel de Nacional que interpretaron el juego con mi llegada; Franco se nota más porque él ha aprendido mucho en los últimos partidos, que mi salida afuera del área la tiene que aprovechar él porque los centrales me siguen y eso lo ha beneficiado, aparte de la calidad que tiene que es muy desequilibrante. Que siga escuchando que lo va hacer crecer. Trezza y Zabala también aprendieron interpretar que cuando suben los laterales tienen que picar adentro. El Pumita también".

Suárez destacó a Carballo, por su clase para jugar al fútbol: "Si están en Nacional por algo están, todos, pero el que más se destaca es Felipe por la visión que tiene, por arriesgar en zonas que a veces ni el jugador europeo arriesga tanto; me sorprende que todavía siga en Uruguay. Pero él se siente cómodo, querido y hay que respetar, después tendrá posibilidades para irse al extranjero. Es un jugador que puede ser de los mejores del fútbol uruguayo".

Le consultaron si los defensores de Liverpool fueron los que mejor lo marcaron en el partido en Belvedere, y respondió: "No creo que los de Liverpool fueron los mejores que me marcaron, sino que me agarraron en la primera semana. He mejorado muchísimo en el aspecto físico, en el roce con los defensas, me costó porque llevaba tiempos sin trabajar. Jugadores me marcaron muy bien como los de River y Defensor, grandes rivales, después te podes llevar bien o mal, pero somos colegas. El nivel ha mejorado para bien porque los defensores se mentalizaron que tenían un reto importante de marcar un jugador de trayectoria en Europa. Lo mismo pasó con mis compañeros en los entrenamientos".

El Pistolero dijo que asumió un riesgo al volver al fútbol uruguayo en este momento: "Asumí el riesgo y responsabilidad de jugar acá, pero convencido de que lo podía hacer bien. Cada paso que uno da tiene su riesgo, tanto ir al Atlético como venir acá. Venir acá no era fácil, mucha gente dudaba porque el ritmo del fútbol uruguayo es diferente, pero eso te lo marcás vos mentalmente. No me puedo quejar en ese sentido, contento de haber tomado esa decisión y cerrarlo con el título sería lo que más me gustaría".

Expresó que intentará controlar la ansiedad del que puede ser su último partido en Nacional, "como la he controlado en muchos momentos de mi carrera, viviendo últimos partidos, disfrutando las cosas al máximo y pensando que es una final que hay que ganar. Con la tranquilidad y confianza que uno cree en uno mismo, ayudar al equipo y pase lo que pase estar tranquilo que intenté todo para que Nacional sea campeón. No estar tan nervioso pensando que es el último partido".

Sobre Liverpool, Suárez manifestó: "Si los dos están peleando la final del Uruguayo por algo es; son los mejores equipos del torneo, tienen una forma parecida de jugar. Liverpool demostró un año muy bueno, parejo, si no fuera por los puntos que perdió al principio hubiera peleado el Clausura, con dos jugadores reservados a la selección. Por algo está ahí, jugadores que están en un buen nivel, que marcan diferencia y en esta clase de partidos es que Nacional debe demostrar porque quiere ser campeón".

Por último, el delantero habló del mensaje que quiso transmitir con su llegada a Nacional: "Erradicar la violencia era uno de los mensajes que quería dar desde el principio, sin importar la camiseta. Si no fuese por dos minutos, el clásico en el Parque hubiese sido una fiesta increíble. Queremos buscar que el fútbol crezca, porque está muy lejos de la competencia por la imagen que damos, porque se suspenden partidos, no se confirman calendarios y hay que tener un orden. No importa que el nenito tenga la camiseta de Peñarol, tenemos que dar una buena imagen, aconsejar a los juveniles que la tentación está a la vuelta de la esquina y hay que tener la cabeza para fuerte para decir que no y ese tipo de charlas a uno lo deja orgulloso", expresó.