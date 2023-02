Padre de conductor accidentado en Manantiales denuncia "irregularidades y falsedades" en el caso

Nicolás Rocca, conductor de la camioneta Volkswagen Nivus que en un siniestro de tránsito en Manantiales chocó contra un Ford Ka, está detenido en la cárcel de Punta de Rieles, informó a El Observador su padre, Miguel Ángel Rocca, quien denunció que en el tratamiento del caso hubo "irregularidades y cuestiones falsas", y quien considera que la detención (prisión preventiva) de su hijo es "injustificada".

El ahora detenido está en un período post operatorio, luego de haber pasado por una reconstrucción de vejiga (por lesión en el siniestro), y se encuentra en tratamiento psiquiátrico por el estrés post traumático "que fue muy severo para él", indicó su padre. El tratamiento fue determinado por médicos del Sanatorio Cantegril, donde fue atendido, dijo.

"Eso es imposible de mantener en un penal, la experiencia fue muy traumática para Nicolás", sostuvo Rocca, quien explicó que su hijo permanece en "un pabellón especial".

En el accidente de tránsito ocurrido en enero en el kilómetro 1 de la ruta 104, fallecieron dos mujeres y hubo varios heridos. Rocca sostuvo: "no queremos entrar en disputa con la familia de las víctimas".

"Irregularidades"

La primera irregularidad que Rocca considera se dio en el caso es la detención de su hijo. La Justicia imputó al conductor por un delito complejo de homicidio culpable. Se le impuso prisión preventiva por 45 días con la condición de "prorrogable", sostuvo su padre.

Según contó, el fiscal del caso Sebastián Robles, en primera instancia solicitó que la detención fuera por 150 días y los abogados defensores "no tenían ni la menor sospecha" de que Rocca quedaría detenido.

"No se demostró en lo más mínimo ningún tipo de incumplimiento que justifique una detención preventiva. Hay una irregularidad jurídica que no corresponde, porque hay un derecho sobre la presunción de inocencia, sobre todo en este tipo de delito en el que no hay dolo", indicó, alegando que su hijo no mostró señales de poder fugarse ni entorpecer la investigación.

"Estigmatizar, prejuzgar y a una persona empezar a hacerle una condena efectiva previamente es totalmente contradictorio. Es una arbitrariedad que Nicolás esté detenido", resaltó Miguel Ángel Rocca.

Desde el pasado miércoles 15 de febrero, cuando se dictó la imputación, Rocca permanece detenido. Su padre relató que primero fue enviado a una comisaría, luego a un centro de evaluación y finalmente a la cárcel. Hasta el momento no lo han podido ver pero sí han podido comunicarse por teléfono.

"Me llamó y me comunicó que lo están tratando muy bien, que el sistema penitenciario es correcto. No tenemos nada que reclamar de la atención que está recibiendo", dijo.

Previo a la detención, el conductor argentino había recibido una serie de medidas cautelares de la Justicia como entregar sus documentos de viaje o la prohibición de salir del país, de comunicarse o acercarse a los involucrados en el accidente.

Su padre denunció además que Rocca no ha podido dar su declaración de lo sucedido. "Pidió la palabra y no se lo permitieron. Esta es la primera vez que esta familia está involucrada en algo jurídico y Nicolás no entiende por qué no lo dejaron hablar".

"Estigma" y "condena social"

Hasta el momento, la familia Rocca no había hablado con los medios a pedido del conductor del vehículo, dijo su padre, y porque él conocía a las mujeres que viajaban en el Ford Ka, con algunas había estado en la fiesta de la que volvían antes de chocar y con varias había tomado mate la tarde anterior, relató su padre.

Rocca habló con El Observador por considerar que en el caso hay cuestiones "falsas", además de sostener que por la mediatización del caso se generó un "estigma" y una "condena social" sobre su hijo "con falsedades".

El examen toxicológico que se le realizó al conductor tras el accidente mostró que había consumido drogas: metanfetaminas, éxtasis y alcohol. Además, del análisis se desprendió la aparición de morfina en dosis terapéuticas en sangre, lo que el padre del conductor explicó se debió al tratamiento que los doctores le aplicaron a su hijo ante las lesiones del accidente.

"El abogado de las chicas fallecidas dijo que Nicolás estaba borracho, cosa que también repitió el fiscal en la audiencia y el índice de alcoholemia de Nicolás fue de 0.1 en sangre, lo que no es estar borracho", aseguró. Agregó: "Sabemos que hay (una norma de) alcohol cero en Uruguay, pero 0.1 es una copa de champagne que tomó nueve horas antes de haber manejado. Hay alcohol cero y hay que respetarlo, pero no estaba en un estado de borrachera y lo que dicen lleva a que la gente piense que Nicolás estaba borracho y científicamente 0.1 no genera alteración en el manejo", resaltó.

Rocca opinó que esas afirmaciones que se dijeron sobresu hijo no dejan de ser "tendenciosas y falaces".

Tras la pericia oficial se determinó que además de Rocca, Josefina Ferrero, conductora del Ford Ka fallecida, también había consumido drogas: cocaína, metanfetamina, ketamina, éxtasis y cannabis.

"Yo me siento un padre privilegiado porque mi hijo está vivo y tengo que tener respeto absoluto por las familias que han perdido a sus hijas y las chicas que tienen heridas. Pero hay datos objetivos y exámenes toxicológicos que están claros sobre los dos conductores. La única diferencia es que mi hijo sobrevivió y eso eso es un tema, al que sobrevive se lo puede culpar y eso termina siendo un estigma, porque puede haber algo más complejo que no es como lo están planteando", añadió. Rocca.

La cocaína encontrada

En el lugar del accidente la Policía de Maldonado incautó dos envoltorios de nylon que tenían cocaína rosa (Tusi), de color claro y de color oscuro. Aunque no se detalló en cuál de los dos vehículos protagonistas del siniestro, se halló la droga.

El padre de Rocca opinó que eso fue "una cuestión desprolija", y aseguró que le "indigna" que el abogado de la víctima fallecida Andrés Ojeda diga que lo encontraron en el auto de su hijo. "Es absolutamente falso", dijo.

También sostuvo que si bien las pericias oficiales indican que el conductor se cruzó de carril, los abogados de Rocca tienen "informes accidentológicos que dicen lo contrario".

Lamentó que las cámaras instaladas en la ruta no funcionaran. "Que no funcionara ninguna de las cuatro cámaras nos metió a todos en un problema, porque (si hubiera imágenes) no habría nada que discutir. Haya pasado lo que haya pasado fue un error humano sin intencionalidad", agregó.

Finalmente mencionó que la familia quiere que el caso se trate con transparencia y de forma colaborativa. "Lo único que queremos es que esto se termine y se sepa la verdad. Esta tragedia no se puede convertir en una disputa de partes", concluyó.