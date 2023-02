Juan Gómez sobre "agravios" a Fossati: "Tampoco me voy a convertir en un censurador de las opiniones de los demás"

"Yo tampoco me voy a convertir en un censurador de las opiniones de los demás", respondió el fiscal de Corte, Juan Gómez, ante la consulta sobre las declaraciones Gabriela Fossati quien, en entrevista con El Observador, reclamó una "respuesta institucional" de la Fiscalía sobre los "agravios desbordados" que entiende que recibió durante la investigación sobre el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano.

Gómez afirmó que vio consideraciones "en una publicación que hace un análisis de la actuación de la fiscal", pero consideró que una de las responsabilidades es "aguantar las opiniones que normalmente, lamentablemente, no son en favor de la actuación de cualquier fiscal".

En ese sentido, Fossati dijo que "ante agravios desbordados, de los que surge de manifiesto la ignorancia de las normas y del esfuerzo personal de los trabajadores, es la cabeza la que debe poner las cosas en el lugar que corresponde, realizando las aclaraciones que sean necesarias".

"Me estoy cuestionando sobre cuáles son los límites que debemos tolerar", dijo en la entrevista y agregó que "es muy difícil trabajar así".

Para Gómez, la fiscal Fossati contó "con todo el apoyo de la Fiscalía", pero consideró que "salir a contestar agravios" no es posible porque el fiscal de Corte "no puede convertirse en un censurador" aunque, aclaró que le gustaría que las opiniones sobre el trabajo de los fiscales fuesen "con otro respeto".

Por otro lado, la fiscal afirmó que no contó con recursos ni tiempos suficientes para que el caso de Astesiano fuese llevado a juicio oral y no terminara en un acuerdo abreviado, algo que se concretó la semana pasada.

Gómez respondió en diálogo con El Observador sobre este asunto:

—¿Usted cree que la Fiscalía tiene recursos para enfrentar un caso como el de Astesiano en un juicio oral?

—La Fiscalía tiene un equipo de litigación de los más capaces, que está en permanente apoyo a la actuación de los fiscales, que se puso a disposición de la doctora Fossati y ella (actuó) en su libre independencia técnica, que hemos respetado a rajatabla. Tengo 14 venias en marcha ante el Poder Legislativo y el Ejecutivo, mientras no las tenga no puedo disponer. Ni para la doctora Fossati ni otras colegas del interior que están trabajando con un sacrificio adicional. La Fiscalía puso a disposición de la doctora los escasos recursos que tiene.

—Se lo pregunto porque Fossati afirma que un juicio oral requería de otros recursos y tiempos que Fossati afirma que no tiene, ¿era posible un juicio oral para este caso?

—Esa es una pregunta que no se la puedo contestar. No conozco los pormenores del caso. Evidentemente que si la doctora hace ese diagnóstico sus razones tendrá, yo no puedo opinarlo. Sí le puedo decir es que se le ofreció en su momento la ayuda, si ella lo entendiera pertinente, estaba la Unidad de Litigación a la orden. Pero, si un fiscal no pide la ayuda de la Unidad yo no puedo disponer.

La condena a Astesiano

El exjefe de custodios presidenciales Alejandro Astesiano fue condenado este miércoles a una pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias por todas las causas en las que se investigó.

También le aplicaron una multa de 100 unidades reajustables (unos $ 150.000) e inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por cuatro años.

"Este acuerdo implica que se ha llegado a una solución general de todos los hechos que se consideran que tienen naturaleza delictiva por parte de la fiscalía, en función de su teoría del caso", explicó la fiscal Fossati en rueda de prensa.

El abogado de Astesiano negoció un acuerdo abreviado con la justicia respecto todas las causas que tenía abiertas. Por un lado, la maniobra para falsificar documentos con el fin de que ciudadanos rusos y ucranianos accedieran a pasaportes uruguayos. Por otro, lo que refiere a los “favores” que le hacían jerarcas policiales a Astesiano y a cómo él aprovechaba su posición de jefe de la custodia presidencial para conseguir y compartir información no relacionada a su tarea como guardia de Lacalle Pou; algo que se empezó a investigar paralelamente a raíz de sus chats.