Fossati dijo que un juicio oral contra Astesiano "requería recursos y tiempo" que no tiene

La fiscal Gabriela Fossati respondió a algunos de los cuestionamientos que se han hecho por el acuerdo abreviado alcanzado en el caso Astesiano esta semana. En una entrevista que respondió por escrito reclamó al fiscal general Juan Gómez que la respalde ante los “agravios desbordados” que dice haber recibido. Con respecto a la citación al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Frente Amplio, Gustavo Leal, ahora en condición de indagado, no quiso dar detalles pero explicó por qué intervino Asuntos Internos.

¿Quedó satisfecha con el acuerdo llegado con Astesiano y su defensa?

Muy. Fue una asunción muy importante de responsabilidad de su parte, que se logró dentro del marco muy acotado de recursos humanos con los que cuento, en una investigación muy compleja dado que los auxiliares que me trabajaban tenían funcionarios involucrados. La complejidad del juicio oral requería otros recursos y otros tiempos que no tengo, y tampoco estoy segura que me hubiera llevado a una solución más proporcional y justa.



El penalista Germán Aller dijo que "mientras está el debate sobre qué corrupción hay -y a qué nivel-, cortar el proceso para generar un abreviado cuando no se ha llegado aparentemente a todo lo demás, no parece lo conveniente". ¿Qué le parecen ese tipo de argumentos?

Mi rol es resolver de la mejor manera, con los recursos que me dan, los casos puntuales que están bajo mi consideración. Es muy válido que el doctor Aller, como catedrático, se centre en el mensaje que pretende que el Derecho Penal brinde. Seguramente, en su ejercicio profesional puntual, se centrará en la respuesta más conveniente para su cliente en el marco de sus posibilidades. Como él indicó, se actuó de acuerdo a las normas.

En su primera respuesta dijo que parte de la complejidad del caso estuvo dada porque entre sus auxiliares había funcionarios involucrados, en referencia a la Policía. ¿Es algo que debería tomarse en cuenta para el futuro? ¿Debería haber una policía judicial, por ejemplo?

No sé si una Policía Judicial es la única solución, pero creo que este caso es un buen punto de partida para re-pensar problemas del sistema de trabajo.

Para cerrar este punto: ya explicó su conformidad con el acuerdo alcanzado. Pero hay quienes se preguntan si todo fue bien investigado, si pudo leer todos los chats y si está segura de que no hay otros elementos.

Tuve tres equipos trabajando en el análisis de la evidencia durante cuatro meses, valoré todos sus informes y los hechos, los manejados públicamente y otros que no, hice un tamiz legal para concluir o descartar responsabilidades penales, hice una valoración estratégica, analicé en detalle todas las complejidades que un juicio me podía acarrear en función de los recursos con que cuento, valoré todas mis opciones desde una mirada jurídica y realista (no política, ni dirigida a dar mensajes, lo que entiendo debe hacerse en otros ámbitos), y actué de conformidad. Estoy muy satisfecha de los logros obtenidos por mi Equipo.

¿Los chats de Astesiano con el presidente fueron analizados?

Todo fue analizado y contextualizado. Para hacerlo me apoyé en los Equipos de trabajo y sus informes, y en búsquedas directas por mi Equipo. No hay otra forma.

¿Buscaron por palabras clave?

Sí, obvio.

Hoy la revista Caras y Caretas la trata de "cobarde", dice que el acuerdo supone que "los de arriba no se tocan", que a usted "le tembló el pulso y no se animó a seguir investigando". Que el acuerdo fue un "cortafuego" para que el caso no siguiera manchando "a toda la cúpula del gobierno". ¿Qué dice usted al respecto?

Es un agravio más de los que estoy recibiendo diariamente. Entiendo que, como trabajadora, en tanto la agresión la recibo a consecuencia de mi rol funcional, que ejerzo con los recursos que la institución a la que pertenezco me asigna, muy limitados para afrontar estas investigaciones, en representación de actuaciones que me son encomendadas por la jerarquía, era esperable una respuesta del Fiscal General aclaratoria. Más cuando se han vertido consideraciones desde ámbitos políticos. Hay una afectación de los derechos personales y laborales que a mi juicio debería ser abordada desde lo institucional. Es muy difícil trabajar así.



¿Siente que el fiscal general Juan Gómez debió responder este tipo de comentarios públicos?

Siento que ante agravios desbordados, de los que surge de manifiesto la ignorancia de las normas y del esfuerzo personal de los trabajadores, es la cabeza la que debe poner las cosas en el lugar que corresponde, realizando las aclaraciones que sean necesarias. Más allá de mi rol funcional, soy una persona titular de derechos, por lo que, dado que cumplo estrictamente con mis obligaciones, me estoy cuestionando sobre cuáles son los límites que debemos tolerar.

¿Está pensando en denunciar a quienes entiende que la agravian?

No creo que los fiscales debamos denunciar de manera personal cuando el agravio se dirige al funcionamiento del sistema o a la interpretación de las normas. Las denuncias personales son para ámbitos personales. En aspectos laborales creo que la respuesta debe ser institucional, en tanto los trabajadores (públicos y privados) tienen el derecho a trabajar en las condiciones adecuadas.

¿Por qué citó a Leal como testigo cuando supo que se había reunido con el padre de Astesiano? Al decir del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dos personas tienen derecho a reunirse en Uruguay.

Sobre investigaciones en curso y personas investigadas, no tengo nada para decir. No parece razonable que personas que ejercen un "rol político público" cuestionen a los operadores jurídicos que están trabajando, sobre todo si son terceros. Otra vez, creo que hay un apartamiento o un desconocimiento de las reglas establecidas por las normas que deberían ser respondidas desde lo institucional.

Pereira también manifestó su sorpresa porque interviniera Asuntos Internos en el “caso Leal”, cuando ni el dirigente político frenteamplista ni el padre de Astesiano son policías. ¿Eso se puede explicar?

La dependencia que nos auxilia la decidimos los fiscales. Yo decidí que fuera Asuntos Internos porque era la que me trabajaba en el expediente donde incluí estos hechos. Luego decidí que era más conveniente incluirlo en otra investigación en la que trabajo con el Departamento de Inteligencia. Son aspectos que se definen según las tareas que ya encomendamos a los Equipos policiales con los que estamos acostumbrados a trabajar.



¿Por qué Leal pasó de testigo a indagado? ¿Era algo que ya estaba definido al citarlo u ocurrió algo en su breve comparecencia?

Eso tampoco lo puedo responder.

Usted acaba de condenar a cuatro años y medio de cárcel a Astesiano. Tenía al menos un antecedente penal y muchas anotaciones. Al mismo tiempo era hombre de confianza del presidente, los mandos de la policía le enviaban información, a veces secreta y reservada. ¿Qué sensación le queda luego de haber estado durante meses sumergida en este caso?

Es un primario legal. En los parámetros de penas que se han impuesto en nuestro país en delitos contra la Administración Pública, creo que fue un resultado que está muy por encima de los alcanzados en líneas generales. Sería interesante quizás que ustedes, los periodistas, hicieran un relevamiento, o desde la interna: una investigación de la institución sobre los guarismos de las penas que se acuerdan y las que obtienen en los distintos delitos. Sería bien útil para unificar criterios o analizar mejoras. Pero volviendo a estos casos, no creo que estos sean los más importantes en lo que refiere a delitos de esta naturaleza en nuestro país. Hay varios de igual trascendencia.