Copa Libertadores: un muerto en disturbios tras Junior vs Palmeiras en Colombia, donde Peñarol visita a Independiente Santa Fe

Al menos una persona murió en disturbios entre hinchas colombianos a las afueras del estadio de la caribeña Cartagena , tras un partido de la Copa Libertadores entre Atlético Junior y Palmeiras de Brasil, informó el jueves la policía.

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En ese país, pero en Bogotá, jugará este jueves Peñarol ante Independiente Santa Fe .

El Verdão enfrentó la noche del miércoles al Tiburón en este destino turístico, debido a que su estadio en la cercana Barranquilla está en obras.

Videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre hinchas de Junior y del club local Real Cartagena luego del partido de la primera fecha de la fase de grupos, que terminó 1-1.

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Uno de los registros muestra cómo un hombre apuñala a otro que se encuentra en el suelo.

Un responsable de la policía de Cartagena aseguró a medios que la víctima, que era un hincha de Junior, recibió "varias heridas" con arma blanca.

No hay indicios de que seguidores de Palmeiras hayan estado involucrados en los disturbios.

El fútbol colombiano registra recurrentes episodios de violencia en estadios y sus alrededores.

En enero de este año, otro enfrentamiento entre fanáticos dejó un muerto en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.

Hechos de este tipo han dejado al menos 150 hinchas asesinados desde 2008, según investigaciones independientes ante la falta de cifras oficiales.

Con base en AFP