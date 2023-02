"Me pregunté ¿por qué no a mí?": el mensaje de las sobrevivientes del accidente en Manantiales

Melanie Larraburu y Camila Palacio, las jóvenes que viajaban en el auto Ford Ka en el que fallecieron Josefina Ferrero (conductora) y Micaela Trinidad (acompañante) en Manantiales el 4 de enero, compartieron un mensaje en sus redes sociales a 24 horas de que la Justicia impute a Nicolás Rocca, el conductor del auto que se cruzó de senda y chocó el vehículo en el que viajaban.

"¿Te acordás cuando te dicen que la vida es un instante? Y uno cree que entiende esa frase, que somos eternos o que simplemente es un dicho. Por un lado me toca decir que es unos de los momentos más difíciles, tuve la pérdida más grande, mis dos hermanas… Las personas que nos conocían sabían que donde iba Mica iba Meli, no nos separábamos para nada y que Jose era mi hermana intocable", escribió Larraburu.

En otro pasaje, expresó: "Las voy a extrañar todos los días de mi vida pero ustedes van hacer mi fuerza, mi ejemplo de que hay que seguir todos los días un poco más, que nada es fácil pero todo llega y todo pasa, que con amor, respeto, conciencia hay que vivir eligiéndose a uno primero y lo que nos hace feliz. Porque no somos infinitos…". "No les voy a mentir amigas, me pregunté: '¿y porqué no a mí?' ¿Por qué yo estoy acá sin ustedes?; ¿por qué estuvimos en ese accidente? Pero como diría Mica... jamás caer en la víctima, todo para adelante, todo está en la cabeza", cerró.

La publicación la comentó Palacio, la otra sobreviviente, quien agregó: "Dos increíbles personas y vos una guerrera a seguir peleando🤍siempre van a estar con vos". En una historia de Instagram, también compartió un mensaje pidiendo "Justicia por Mica y Jose".

Accidente en Manantiales: ¿cuál es el delito que se tipificará?

Este miércoles 15 de febrero el fiscal del caso, Sebastián Robles, pedirá la imputación de Rocca por el cargo de homicidio culposo. Al momento, cuenta con una restricción para salir del país.

El choque se produjo en el kilómetro 1 de la ruta 104, en el límite entre Manantiales y El Chorro. Según el informe de accidentología vial, la vía de tránsito estaba "en buenas condiciones de circulación" con señales de "reglamentarias de velocidad máxima 40 km/h", de "prohibido adelantar" y de "advertencia de curva".

"Analizados todos los factores accidentológicos, se puede determinar que el hecho deriva del denominado Factor Humano, es decir, aquel que deriva de las acciones de las personas involucradas: En el presente caso, la causa eficiente resulta específicamente por el accionar del conductor de la camioneta matrícula VW Nivus (...) el cual circula a velocidad inadecuada y excesiva, invadiendo la senda contraria de circulación (por subviraje), interponiéndose en la trayectoria del auto Ford Ka", dice el documento.