Para Andrade "no hay otro camino que acompañar" el plebiscito contra la reforma jubilatoria

El senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, dijo que si bien no comparte totalmente el plebiscito por la reforma de seguridad social, en los términos que decidió el Pit-Cnt, "no hay otro camino que acompañar" al movimiento sindical.

"Que alguien que conozca algo de la historia del Uruguay me explique cómo es que haces un diálogo social para avanzar en seguridad social con una izquierda que esté enfrentada al movimiento sindical. No lo veo", dijo este lunes en entrevista con Nada que perder de M24.

Si bien oficialmente el Partido Comunista decidirá el 1° de octubre, el senador ya adelantó la postura. Su partido es uno de los que apoya la precandidatura a la Presidencia de Carolina Cosse. Lo mismo sucede con el Partido Socialista.

Consultado sobre si acompañar el plebiscito podría afectar a Cosse, Andrade contestó: "No tengo ni idea". Para el senador, no hay dudas en apoyar al movimiento social. "Si eso potencia o debilita tal candidatura, no me importa", afirmó.

Además, se preguntó: "¿Los que plantean no acompañar al movimiento sindical no tienen previsto que eso puede ser en contra en las elecciones que viene?".

En el Frente Amplio, donde hay una división entre los que apoyan este plebiscito, Andrade recordó que respecto al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "en muchos casos había poquísima convicción durante meses" y "después hubo consenso en que fue una decisión acertada".

Este lunes, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo que propuso a los sectores que integran la coalición de izquierda "libertad de acción" ante el plebiscito contra la reforma jubilatoria.

"La Presidencia le ha propuesto a la mesa política de hoy, para resolver en la que viene, dejar en libertad de acción tanto a los partidos que integran al FA como a las bases que integran el FA", dijo Pereira en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Lo que "hubiera elegido" Andrade

Andrade dijo que no lo "incomodan" ninguno de los contenidos decididos por la central sindical: "una mejora de las jubilaciones mínimas, recuperar los 60 años como edad jubilatoria y la eliminación de las AFAP".

Pero sostuvo que le parecería "mucho más cómodo agarrar los aspectos más gruesos de recortes de derechos e ir hacia un mecanismo que existe en la Constitución de dejar sin efecto de manera temporal esos artículos".

"Yo hubiera elegido una papeleta que fuera contra las partes más regresivas de la reforma. El suplemento solidario no lo tocaría, la unificación de las cajas no las tocaría. Sí tocaría el aumento de la edad, sí tocaría que fuera al barrer, sí tocaría la rebaja a los costos, sí tocaría el recorte de discapacidad", continúo.

El senador "hubiera elegido a las AFAP eliminarlas por ley, y no por reforma constitucional". "Ahora, en los últimos tres años dos tercios de las jubilaciones que dan las AFAP son menores a $ 1.800. ¿Cómo no vas a reaccionar? Yo no me hubiera quedado sin el menú de tener la posibilidad de ahorro individual público", dijo el senador.

Sin embargo, "en un momento el movimiento social define y tenés tres posibilidades: hacerte el distraído, enfrentar al movimiento social o acompañarlo".

"En esas tres yo lo acompaño", afirmó.