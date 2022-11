Partidos de hoy 23 de noviembre: horarios y partidos

Alemania comienza su Mundial de Qatar 2022 contra Japón, este miércoles 23 a las 10 (hora uruguaya). Tres horas después será el turno de España, que debutará en el torneo ante Costa Rica a las 13 horas. Todo esto será por el Grupo E.

Alemania quiere recuperarse de un Mundial de 2018 en el que no pasó la fase de grupos por primera vez en su historia. En las semanas previas perdió por lesión a Marco Reus, y para la competencia convocó de forma sorpresiva a Mario Gotze, que convirtió el gol alemán en la final del Mundial de Brasil 2014 contra Argentina.

España llega con un plantel renovado, nutrido por juveniles como Pedri y Gavi, ambos del Barcelona. Ya en Qatar los dirigidos por Luis Enrique perdieron al lateral José Gayá por lesión, quien fue sustituido por Alejandro Balde.

La jornada mundialista comenzará más temprano con la apertura del Grupo F. Jugarán Marruecos ante Croacia a las 7.00 de la mañana y horas más tarde, a las 16.00, será el turno de Bélgica ante Canadá.

Los favoritos para acceder a la siguiente ronda son los europeos Croacia y Bélgica. El primero fue finalista en la pasada edición de la Copa del Mundo, instancia en la que perdió con Francia 4-2. El equipo belga, en tanto, alcanzó el tercer puesto en lo que significó su mejor participación en un torneo.

Cómo ver los partidos del miércoles por el Mundial de Qatar 2022

07:00 Marruecos vs Croacia Cables, Directv, Antel TV

10:00 Alemania vs Japón 4, 10, 12, Cables, Directv, Antel TV

13:00 España vs Costa Rica Cables, Directv, Antel TV

16:00 Bélgica vs Canadá 4, 10, 12, Cables, Directv, Antel TV

A qué hora juegan España vs Costa Rica

El arranque del partido depende del país en el que estés, y del huso horario correspondiente. En Uruguay será a la hora 13 e irá por los cables, Directv y Antel TV.

La lista de horarios y canales de cada país de Sudamérica.