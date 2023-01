Patagonia argentina: un destino de lujo que se volvió habitual entre los uruguayos

Como es habitual cuando comienza el verano, Uruguay recibió argentinos que viajaron para comenzar el año veraneando en Punta del Este. Pero a diferencia de otros años, en este 2023, Argentina también recibió a muchos turistas uruguayos que, incentivados por la diferencia cambiaria, decidieron vacacionar en el territorio argentino.

Uno de los destinos más elegidos del otro lado del río fue la Patagonia. "Se quintuplicó la cantidad de uruguayos que eligen este destino", señaló la jefa de producto de Hiperviajes, Alejandra de la Cuadra. Y dijo que se explica por dos motivos principales. Por un lado, porque la diferencia cambiaria que favorece al uruguayo, y por otro lado, porque ha mejorado la conectividad con este destino, lo que también impacta en el precio de las tarifas.

Por su parte, Juan Barrio, director de BN Tours, explicó que antes los uruguayos que podían viajar a este lugar iban en invierno porque era más barato, pero que se ha extendido hasta el verano.

Calafate en la Patagonia argentina

Los más elegidos

La Patagonia es un destino que tiene de todo, según De la Cuadra. "En el mismo destino podés encontrar paisaje distintos; podés recorrer glaciares, montañas, lagos y playas", afirmó en entrevista con Café & Negocios.

Es por esto que quienes viajan a esta zona tienen la posibilidad de elegir distintos paquetes, combinando diferentes ciudades.

De la Cuadra contó que quienes viajan a través de Hiperviajes suelen elegir entre dos opciones: un solo destino —que varía entre Bariloche o El Calafate—, por aproximadamente cinco noches o la combinación de El Calafate con Ushuaia en un viaje de una semana.

En la misma línea, Barrio señaló que quienes viajan a través de BN Tours lo hacen generalmente en una extensión de una semana y combinando destinos. "Se hacen entre tres o cuatro días en cada destino, principalmente El Calafate y Ushuaia".

Además, quienes son un poco más aventureros agregan un par de días para ir a El Chaltén, un lugar caracterizado por las posibilidades para hacer montañismo. De todas formas, afirmó que —aunque se agregue este destino—, en general los uruguayos no viajan más de diez días a la Patagonia.

Los precios

En El Calafate y Ushuaia se nota mucho el incremento de turismo uruguayo, según Barrio: "Siempre fueron destinos inalcanzables para el público medio uruguayo, porque te costaba lo mismo que ir a Europa. Hoy, con los precios de los pasajes, los precios de la hotelería y sobre todo los precios de los servicios, está barato para nosotros", afirmó.

Consultado por los precios de los pasajes, dijo que solían costar por arriba de US$ 1.000 y que ahora valen la mitad: "Por US$ 500 conseguís un programa completo para ir a El Calafate y Ushuaia".

Pero el viaje en avión no es la única forma de llegar a la Patagonia. Hiperviajes tiene la opción de hacer un crucero por la zona, a través del que los pasajeros pueden conocer puntos como Puerto Madryn, Punta Arenas, Ushuaia, Islas Malvinas y desembarcar en Montevideo. Son 14 noches y el precio es desde US$ 1.600.

En cuanto a la hotelería, Barrio señaló que el valor de una noche de hotel en estas ciudades es de aproximadamente US$ 100. A propósito del precio del alojamiento, un uruguayo que viajó a la Patagonia hizo la comparación con lo que suele gastar en la temporada en Punta del Este y concluyó que es casi la mitad. En el principal balneario uruguayo, la temporada pasada la familia pagó US$ 8.000 por el mes de enero en una casa de cuatro dormitorios (aunque el precio que pedían era US$ 9.000), y este año, en este destino argentino, por una cabaña de cuatro dormitorios, dos baños y servicio de mucamas incluido pagaron US$ 180 por día, que serian US$ 5.400 en el mes.

Sobre las excursiones, Barrio dijo que, por ejemplo, desde El Calafate al Perito Moreno, el costo se redujo a la mitad: de US$ 300 a US$ 150.

Entonces, la suma de todos los gastos —vuelo, alojamiento y, por ejemplo, dos excursiones— es de aproximadamente US$ 1.350 por persona, lo que lo vuelve muy atractivo para los uruguayos.