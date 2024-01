Patricia Martín volvió a hablar de su entrevista con Marset en Canal 4: "Me hubiese gustado ser un poco más dura"

La periodista Patricia Martín fue entrevistada este viernes en Radio Universal, en una charla donde volvió a retomar y contar los pormenores de su entrevista al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que a principios de diciembre de 2023 fue emitida por Santo y Seña de Canal 4 en varias partes, que implicó un viaje particular de parte de Martín a un territorio extranjero desconocido, y que generó amplia repercusión en la opinión pública.

Martín fue consultada por los integrantes de La mañana de Universal en modo verano, entre otras cosas, si con el paso de los meses y "el diario del lunes", le hubiese gustado encarar la entrevista de modo diferente o si le quedó alguna pregunta en el tintero que no realizó por algún motivo.

"No sé", comenzó la periodista de Santo y Seña, "porque la entrevista fue bastante medida por obvias razones."

"Yo estaba en desventaja. Estaba en un lugar que no conocía, con personas que no conocía, y si bien no te lo dicen, vos decís 'acá puede haber narcotraficantes, sicarios', no sé, no pregunté el rol de las personas que estaban ahí. En un momento dije 'yo no vine hasta acá para irme sin la entrevista'. Entonces, si yo hago determinada entrevista me puede pasar que me dijeran 'esto no va'. Yo no me iba a poner a pelear. Yo amo mi profesión pero primero está mi vida, sin duda. Le pregunté todo lo que le quería preguntar. Es más, pensé que iba a contestar muchísimo menos, pensé que la entrevista iba a ser más corta, así que no sé si hay algo que con el diario del lunes le hubiese preguntado. Sí me hubiese gustado ser un poco más dura en algunas cosas", expresó.

Ante esto, Aureliano "Nano" Folle le preguntó por qué no lo había hecho, si había sido por precaución o simplemente era algo de lo que se había percatado con el paso del tiempo.

"Creo que tiene que ver con toda la situación. Yo estaba incomunicada. La primera vez que habíamos hecho la entrevista el jefe de seguridad la borró. El jefe de seguridad me dejó en claro todo el tiempo que no confiaba en mí."

La periodista y productora del programa “Santo y Seña”, Patricia Martín, dijo a 970 Universal que le hubiese gustado “ser un poco más dura” con las preguntas que hizo al narcotraficante, Sebastián Marset.



▶️Leé y escuchá la nota completa en nuestra web: https://t.co/sXsaKEGZ2N pic.twitter.com/5Ai3anKnzb — 970 Universal (@universal970) January 19, 2024

Más adelante, los periodistas se detuvieron en uno de los momentos de la entrevista en la que Marset asegura que confía en el sistema uruguayo, y que no cree que sea tan corrupto como el resto de los países de la región. Ante eso, Martín aseguró que piensa que el narco fue "honesto", porque entiende que ese nivel de corrupción que le permite operar en el exterior no ha ingresado de esa forma al país.

"Obviamente sé que hay personas que trabajan para Sebastián Marset que están conectadas con Uruguay, por algo accedo a esa entrevista, por estar durante años en contacto con gente vinculada al narcotráfico tanto dentro como fuera de las cárceles que trabaja con organizaciones internacionales. Yo creo que el gran negocio de Marset no está en Uruguay, sí en esos países, y cuando él dice que no confía me da la sensación de que quiere decir que no puede confiar porque sabe que él mismo los corrompe", aseguró.

"Creo que su fuerte en el negocio no es en Uruguay, lo que no quiere decir que no exista la corrupción, por algo pasan las cantidades que pasan. Pero Uruguay no está visto por la delincuencia internacional o los periodistas internacionales, por lo menos con los que hablé, que el Estado uruguayo no llega a esos niveles. No estamos hablando de partidos políticos, sino del sistema. No se ha metido el narcoestado, que hay policías corruptos sí, que pueda haber un intento de meter al narcotráfico en las campañas políticas, sí", concluyó.