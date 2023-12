Patricia Martín, de Santo y Seña, tras la entrevista a Sebastián Marset: "No sé dónde estuve y si supiera, por seguridad, no lo diría"

Patricia Martín, periodista y productora general de Santo y Seña, que se emite por Canal 4, contó cómo fue la experiencia de entrevistar al narcotraficante Sebastián Marset y aseguró que debió cumplir con una serie de requisitos de seguridad, que la llevaron a dudar si el uruguayo –prófugo de la Justicia– concedería la nota.

"Cuando vi que el jefe de seguridad estaba bastante preocupado por ciertas cosas, en un momento pensé: 'Yo no puedo creer que me vine hasta acá y me voy a ir sin una nota'. Eso sí me pasó", contó en una entrevista publicada en el portal de Telenoche, también de Canal 4.

Martín sostuvo que no fue citada a declarar "de ningún lado" tras la entrevista a Marset, cuyo paradero permanece una incógnita.

"No me citaron a declarar, no me citaron de ningún lado, incluso yo con los fiscales que podrían tener alguna investigación sobre Marset, que en realidad no es que lo estén investigando a él, en nuestro país, por ejemplo Mónica Ferrero o Diego Pérez, yo con ellos me contacté para pedirles declaraciones sobre estos temas y en ningún momento me dijeron que me iban a citar", señaló.

Y luego agregó que entendía que eso respondía a la "libertad de prensa" que rige en Uruguay.

"Yo más de lo que dije en el programa no sé y creo que las autoridades uruguayas saben que yo no sé dónde estuve y si supiera, por un tema de seguridad, no lo diría", reconoció Martín.

Luego se refirió a algunas revelaciones que hizo en los dos programas en los que se emitió la entrevista a Marset, que tuvo dos partes. Respondió a las "dudas legítimas" que surgieron y que la llevaron a explicar "algunas cosas" referidas a la filmación de la entrevista.

"Al principio me enojé un poco, porque uno dice todo el esfuerzo como que te quieren desvalorizar tu trabajo. Después empecé a bajar un poco la pelota y dije, bueno, puede haber dudas legítimas que tenga la gente y por eso yo expliqué algunas cosas que tenían que ver con los planos y todo eso porque podías generar dudas", afirmó.