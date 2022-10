Patrimonio: empresas podrán deducir impuestos si aportan dinero para edficios históricos

El Poder Ejecutivo decidió promover el aporte de donaciones privadas para facilitar la conservación y mantenimiento de más de 100 edficios que cuentan con la declaración de patrimonio histórico nacional, a cambio de beneficios fiscales por parte del Estado

Así está planteado en el artículo 245 de la Rendición de Cuentas, que ya cuenta con sanción de Diputados y que en pocas horas será ratificado por el Senado. El texto plantea incluir un inciso en la sección del Texto Ordenado referida a las "donaciones especiales" que pueden realizar las empresas. Se trata de un mecanismo por el que los aportes de este tipo por parte de cualquier empresa que tribute Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) e Impuesto al Patrimonio (IP) y que donen a cualquiera de las entidades previstas en la normativa pueden deducir gran parte del pago de estos tributos.

Un mecanismo que desde hace años incluye una larga lista de posibles beneficiarios y que ahora el mensaje presupuestal propone ampliar a cualquier institución sin fines de lucro y así costear la reparación o refacción de cualquier inmueble de su propiedad declarado patrimonio histórico. En la práctica se trata de una renuncia fiscal por parte del Estado, ya que el donante recupera vía devolución de impuestos cerca del 83% del monto aportado. Así, el 70% de las sumas entregadas se imputará como pago a cuenta de los impuestos mencionados. El 30% restante podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gasto de la empresa.

"Se trata de un artículo realmente importante, diría fundamental", destacó la semana pasada ante el Parlamento el presidente de la Comisión del Patrimonio Nacional, William Rey. Permitirá, sostuvo, que los responsables puedan contar con un apoyo real para afrontar la conservación de estos bienes. Para Rey es "claramente perceptible" que muchas veces, la declaración de monumento histórico nacional pasa a ser "un peso y una carga" a la hora de los costos.

Según dijo Rey a El Observador, el listado de bienes que podrían acogerse a este mecanismo supera el centenar en todo el país. Allí hay por ejemplo numerosas iglesias. También clubes deportivos, como Nacional y Peñarol. El primero podría acogerse a este beneficio para recibir donaciones para, por ejemplo, para mantener el mural ubicado en su sede, sobre la Avenida 8 de Octubre. El segundo, para el que está emplazado sobre la calle Durazno. Los partidos políticos también poseen algunos inmuebles con declaración patrimonial en varios puntos del país.

Varias sociedades de inmigrantes y los ateneos también entrarían en esta categoría. El jerarca consideró muy interesante esta vía, para así otorgar a estas asociaciones la posibilidad de salir a buscar apoyo.

Los proyectos deberán ser previamente aprobados por la Comisión de Patrimonio Histórico de la Nación. Se trata de una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura que, muchas veces, se ve enfrentada a "situaciones complejas". Así lo afirmó en el Parlamento el ministro Pablo Da Silveira. Lo que sucede es que, una vez que un edificio fue declarado monumento histórico, comienzan a operar una serie de restricciones sobre obras que no se pueden hacer. Por ejemplo, en su fachada. "Eso conlleva a que, a veces, se adopten soluciones baratas para problemas que tiene la edificación", sostuvo el ministro.

"Somos nosotros mismos quienes estamos poniendo obstáculos para solucionar el problema de una manera que no afecte el edificio" lamentó, "sin ofrecerle ningún camino alterlativo al propietario para que pueda responder a la exigencia que nosotros le pusimos". Da Silveira ratificó lo dicho por Rey: el artículo es de especial interés para el ministerio, que está en una "situación díficil".

El problema del Ateneo y una solución para el Palacio Salvo

Da Silveira mencionó el caso del Ateneo de Montevideo. Un edificio emblemático del Centro de la ciudad, propiedad de una asociación civil - que compró el predio en el siglo XIX y que lo construyó - que hoy tiene serias dificultades edilicias. "Dificultades que, de continuar, rozan lo estructural", advirtió. Según Da Silveira el Ateneo carece hoy de condiciones para financiar los arreglos que allí se deberían hacer y respetar al mismo tiempo las exigencias que se le imponen por ser monumento histórico. "La idea es abrir la puerta para que pueda participar un donante privado mediante el mecanismo de exoneraciones", reafirmó.

Aunque la realidad actual del país indica que, por el momento, "hasta acá llegamos", Rey consideró que se trata de un mecanismo interesante para ampliar en un futuro a otros destinos.

La iniciativa despertó algunas interrogantes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Por ejemplo por parte del senador nacionalista Carlos Camy, que hizo una consulta "con nombre propio" sobre el Palacio Salvo. La consulta iba por el lado si ese "icónico edficio" podrá recibir donaciones bajo el mecanismo pautado.

El Palacio Salvo está bajo una situación muy singular y, según Rey, no ingresa dentro de la excepcionalidad prevista en este artículo de la Rendición de Cuentas. La razón es que no es propiedad de una asociación sin fines de lucro, sino de una sociedad anónima. Con todo, dijo comprender que la inversión necesaria para restaurar o conservar un edficio de ese tipo son realmente grandes. "Me consta que no están dentro de las posibilidades reales de sus propietarios", afirmó.

La consulta de Camy era sobre si el gobierno avalaría la inclusión del Palacio Salvo en el artículo 245. Algo con lo que su colega Jorge Ganini planteó su discrepancia con incluir a esa edificación en este mecanismo. "Me da un poco de miedo abrirlo hacia lo privado", contó. su temor radica es que un beneficio abierto pdría derivar en renuncias fiscales que serían imposibles de evaluar, dado que existen muchísimas propiedades declaradas patrimoniales en poder de particulares.

Gandini propuso en ese sentido alguna formulación "con nombre y apellido" para beneficiar al Palacio Salvo.