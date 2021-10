Peñarol entró en un bache, Gaitán no sintoniza y Gargano se salvó de una roja enorme

Peñarol se mira en el espejo y se pregunta: "¿Sos vos?". Pestañea, se palpa y se vuelve a mirar. "No, no te reconozco". Será el sol del este o será -como tantas veces le pasó- que enfrentar a equipos de la parte baja de la tabla no sube a tope la motivación, no alerta los sentidos y no hace un llamado previa a que emerja la mejor versión del equipo.

El sábado de la semana pasada, Peñarol jugó mal pero le ganó 1-0 a Rentistas en el Campus. Este domingo visitó a Deportivo Maldonado y perdió por igual marcador. Y no solo perdió en el marcador, perdió también en signos identitarios que lo hicieron fuerte en la era Larriera: la intensidad del juego, la gestión de la pelota, la generación de opciones de gol, la contundencia en el área. Lo reconoció el propio entrenador apenas terminado el partido: "No tuvimos la pelota, no fuimos nosotros, hubo mucho nerviosismo a la hora de generar": Deportivo Maldonado le planteó un partido inteligente en el primer tiempo. Lo marcó ahí donde a Peñarol más le duele y fue tan vertical como punzante a la hora de atacar. En el complemento, con la ventaja, el equipo de Francisco Palladino dio una cátedra de cómo defender el área con actuaciones individuales superlativas de sus defensores. Peñarol tiene un circuito muy fuerte por la banda derecha: la subida de Giovanni González y el ida y vuelta de Agustín Canobbio. Es la calle 1 de Larriera para ofender a su rival de turno. Deportivo Maldonado conformó una defensa monolítica con la presencia de Eduardo Darias (intercambiando banda con Hernán Toledo) y un Facundo Tealde impasable. @CampeonatoAUF Hernán Toledo, técnica, velocidad y buen manejo La calle 2 es la de Walter Gargano quien fue permanentemente presionado por un Federico Ramos que jugó un primer tiempo de antología. En la calle 3, en vez de jugar Jesús Trindade lo hizo Damián Musto un jugador posicional, de quite y entrega, de buen juego aéreo, pero que no le puede dar aceleración ni sentido vertical al juego. @CampeonatoAUF Damián Musto En la calle 4, Pablo Ceppelini no influyó en el juego. Lo suyo es lectura, activar circuitos, jugar y hacer jugar con su pase al pie. Poco pudo influir anta la presencia de un Lucas Núñez dominante en el mediocampo. La calle 5 de Peñarol, desde la partida de Joaquín Piquerez, aún no se encuentra. Juan Manuel Ramos no siente la profundidad en la función y Facundo Torres sigue en la marcha irregular en la que cayó tras la Copa América. El área, el hábitat natural de Agustín Álvarez Martínez, no fue alimentado adecuadamente. Dos veces en todo el partido. Muy poco para lo que suele generar este Peñarol habitualmente. Primero maniatar, luego hacer daño. El viejo librito del fútbol uruguayo. ¿Cómo atacó el Depor? Con un Ramos exuberante. A los 7' pasó en largo a espaldas de Carlos Rodríguez y dejo solo a Diego Casas que definió alto. Rodríguez se lesionó y entró Edgar Elizalde que en su primera pelota graficó lo que fue el primer tiempo de Peñarol. Recibió en salida, ningún compañero se movió en una alarmante demostración de quietismo, la quiso abrir a la derecha y la pelota se le fue larguísima, afuera. Eso fue el aurinegro en los primeros 45'. Y por eso se fue 1-0 abajo. Joaquín Varela salió del fondo con pase largo y rastrero. Ramos y Casas conectaron. El 10 descargó, el pívot sacó a un zaguero de zona y se la devolvió. Le dejó campo fértil para encarar, llegar y tirar de media distancia. Golazo. @CampeonatoAUF El festejo de Deportivo Maldonado Larriera metió mano en el entretiempo. Salió Ceppelini y entró Nicolás Gaitán. Peor el remedio que la enfermedad. El argentino no está fino, no rompe en el uno contra uno, no acierta en las pelotas quietas y se ofrece pero no activa a sus compañeros. El equipo aceleró, buscó encontrar su ritmo. Le puso ganas. Pero no tuvo ideas. Solo generó dos chances de gol. Un centro cabeceado afuera y un intento ya en fase de desesperación, a los 88', en el que Álvarez Martínez se inventó la chance para anotar sacando un gran remate contra un mar de piernas donde Tealde logró desviar al córner. Joaquín Varela, Hugo Souza y Lucas Núñez retrocediendo en el cierre del partido, jugaron un partido defensivamente perfecto. Defendieron el área con convicción, personalidad y suficiencia. Por la forma en que terminó jugando, con Gary Kagelmacher de 9 improvisado, Peñarol terminó extrañando a Ariel Nahuelpán, separado días atrás del plantel por un acto de inconducta. Desde los 80' en adelante, Peñarol entró en un inmanejable estado de nervios protestándole todo al árbitro Gustavo Tejera quien sacó seis tarjetas amarillas. Pero se quedó corto. A los 77' tuvo que expulsar a Gargano que ya con amarilla, por protestar, le pegó flor de patadón a la altura de la rodilla a un rival que lo había superado con pelota. Hasta Larriera se dio cuenta que era para roja: lo sacó dos minutos después. También pudo haber mostrado -como mínimo- una amarilla a Valentín Rodríguez (en ataque fue más que Ramos lo poco que estuvo en cancha) por un planchazo contra Núñez y la amarilla que le sacó a Ramos era roja por un planchazo a la cabeza de Kagelmacher. Peñarol cedió el liderazgo del Clausura. Ahora lo comparte con Nacional al que enfrentará de local en tres fechas. El tricolor lo volvió a pasar en la Anual y Plaza Colonia está nuevamente tres puntos arriba. Cosas que pasan cuando se pierde repentinamente la identidad. La ficha Deportivo Maldonado:

Danilo Lerda 6

Guillermo Cotugno 6

Joaquín Varela 7

Hugo Souza 7

Facundo Tealde 8

Lucas Núñez 6

Federico Ramos 7

Eduardo Darias 6

Diego Casas 6

Hernán Toledo 6

Rodrigo Muniz 5

DT: Francisco Palladino

Peñarol:

Kevin Dawson 5

Giovanni González 4

Carlos Rodríguez -

Gary Kagelmacher 4

Juan Manuel Ramos 4

Damián Musto 4

Agustín Canobbio 4

Pablo Ceppelini 4

Walter Gargano 4

Facundo Torres 4

Agustín Álvarez Martínez 5

DT: Mauricio Larriera

Cambios en Deportivo Maldonado: 49' Adolfo Lima (5) x E. Darias -lesionado-, 74' Tomás Conechny (-) x H. Souza -lesionado- y Sebastián González (-) x R. Muniz, 85' Rafael Acosta (-) x H. Toledo

Cambios en Peñarol: 15' Edgar Elizalde (4) x C. Rodríguez -lesionado-, 45' Nicolás Gaitán (3) x P. Ceppelini, 65' Valentín Rodríguez (5) x J. M. Ramos e Ignacio Laquintana (4) x A. Canobbio, 79' Ruben Bentancourt (-) x W. Gargano

Estadio: Campus de Maldonado

Juez: Gustavo Tejera

Gol: 26' F. Ramos (DM)

Amarillas: 61' A. Lima (DM), 63' A. Álvarez Martínez y W. Gargano (P), 75' D. Casas (DM), 80' T. Conechny (DM), 81' R. Bentancourt (P), 82' E. Darias (DM, desde el banco), 85' F. Tealde (DM), 87' F. Ramos (DM), 90' + 2' N. Gaitán (P)