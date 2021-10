Ruglio le dio un mensaje de apoyo a Tabárez: "Hace 15 años que la selección da orgullo al país"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio publicó este domingo por la mañana en un estado de WhatsApp un mensaje en que mostró su respaldo al entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Óscar Washington Tabárez.

Ruglio confesó que nunca fue seguidor de la selección

"Quienes tenemos más de 40 vimos durante muchos años a una selección uruguaya con líos diarios y sin rumbo. Nunca me gustó ni me interesó la selección, nunca la fui a ver siquiera en mi vida hasta hace cuatro, cinco años siendo que he faltado a muy pocos partidos de Peñarol. Pero rompe la vista que lo que el Maestro ha hecho con la selección es digno de admiración y respeto. Hablar es fácil siempre en la vida, criticar con frases simples de repetir, "está desperdiciando una generación única de jugadores", "no juega a nada", "no puede ni pararse y así no puede dirigir"; a nada de eso me sumo, nada de eso es verdad para mí. Hace 15 años que la selección da orgullo al país, se sabe a dónde se va, se trabaja con orden y se mejora cuando se cae en malas rachas. Los jugadores hablan con respeto de su técnico, lo respaldan y el equipo tiene una identidad aunque a mucha gente no le guste o aunque resultados circunstanciales hagan parecer que no. Ojalá quienes decidan tomen la mejor decisión y son ellos quienes tendrán la mayor cantidad de elementos para decidir lo que es lo mejor. Yo por lo pronto admiro lo que se hizo y valoro mucho tener dos o tres generaciones de gente orgullosos de una selección como nunca antes vi. Salú Maestro Tabárez".

Horas después de su mensaje, Referí informó que Tabárez seguirá siendo el entrenador de la selección, algo que estuvo en tela de juicio el sábado cuando el cuerpo técnico se reunió con los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).