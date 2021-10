El futuro de Tabárez en la selección se define en una reunión del Ejecutivo a la hora 17

El futuro del técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, se comenzó a tratar en un cónclave del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que se reunió el viernes como informó Referí, y continuará con otra reunión que se llevará a cabo este sábado con el propio entrenador desde la hora 17, según precisaron fuentes de la Asociación a Referí.

Este viernes los neutrales no se reunieron en forma presencial aunque mantuvieron contactos durante el día para avanzar sobre el futuro de Tabárez.

Este sábado, además del presidente de la AUF, Ignacio Alonso, concurrirán a la reunión con el técnico los otros seis neutrales: el vicepresidente Gastón Tealdi, Eduardo Ache, Fernando Sosa, Jorge Casales, Matías Pérez y Andrea Lanfranco.

Los malos resultados obtenidos en esta triple fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 y, sobre todo, la forma en que se perdió ante Argentina y Brasil, no solo por el resultado, fue lo que de alguna manera, alarmó a algunos de los integrantes del Ejecutivo.

En ese contexto, quieren mantener una reunión presencial con Tabárez para que este pueda dar sus explicaciones

Está claro que la continuidad de Tabárez no es sencilla y que si la extienden, será evaluado después de la fecha de noviembre cuando Uruguay reciba a Argentina en el Estadio Campeón del Siglo el próximo 11 de ese mes, y tras visitar nada menos que la altura de La Paz para jugar contra Bolivia.

Esta no es la primera vez que el puesto del Maestro peligra, ya que en plena Copa América 2007, mantuvo una reunión con el entonces presidente José Luis Corbo por el flojísimo rendimiento de la fase de grupos y allí estuvo a punto de perder su cargo, aunque, no obstante, no tenía la espalda que le dieron tantos años posteriores como seleccionador nacional.

En el mediodía de este sábado, además, Luis Suárez, quien no se había expresado luego de la derrota contra Brasil por 4-1, escribió en su cuenta oficial de Twitter una fuerte autocrítica por los malos rendimientos del grupo, aunque también se mostró con fe para revertir la situación y que Uruguay finalmente pueda clasificar a Catar 2022.