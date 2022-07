Peñarol pide audiencia al Colegio de Árbitros, ¿en qué jugadas se sintió perjudicado?

Peñarol pidió este martes audiencia en el Colegio de Árbitros por sentirse perjudicado en los dos úlitmos partidos disputados por el Torneo Intermedio.

La dirigencia que preside Ignacio Ruglio siente que fueron perjudicados en los partidos ante Fénix y Wanderers, por las dos últimas fechas del segundo cercamen del Campeonato Uruguayo 2022.

Contra Fénix, Andrés Matonte no expulsó a los 4 minutos del partido a Agustín Alfaro por un planchazo contra el zaguero Agustín Da Silveira. Le mostró amarilla y desde el VAR, Javier Burgos no le hizo revisar la jugada que tanto en el plano local como en el internacional se castiga generalmente con tarjeta roja por tratarse de uso de fuerza excesiva y por la peligrosidad que la acción entraña para la integridad física del adversario.

Diego Battiste

Ceppelini protestándole a Matonte

En el partido del sábado contra Wanderers, Esteban Ostojich también sancionó con tarjeta amarilla la entrada de Agustín Univaso sobre Damián Musto cuando iban 30' de juego,

En este caso, Christian Ferreyra le hizo revisar la jugada, pero Ostojich se mantuvo en tarjeta amarilla.

Esta acción fue más grave que la de Alfaro contra Da Silveira. Musto se tiró y llegó primero a la pelota. Univaso llegó tarde y lo pisó muy cerca de la rodilla. Era una jugada de expulsión, pero Ostojich mantuvo su decisión. Sin embargo, el error quedó de manifiesto cuando a los 87' Ostojich echó por roja directa a Mauro Estol por una plancha de un tenor mucho menor y a pie plantado contra Brian Mansilla. Dos jugadas distintas y dos criterios diferentes para juzgarlas.

Según pudo saber Referí, Peñarol también presentará en sus reclamos el segundo penal que no le sancionaron a Plaza Colonia contra Nacional en la cuarta fecha del Intermedio en una jugada donde Léo Coelho pisó al delantero rival. Javier Feres no lo cobró porque el delantero de Plaza no cayó. En ese aprtido, Plaza también reclamó una segunda amarilla y expulsión para Yonathan Rodríguez.

L. CARREÑO

Feres chequeó el VAR con un malón atrás en Nacional-Plaza

Peñarol también pedirá explicaciones por el uso del VAR y sus intepretaciones en algunas jugadas puntuales, como la del sábado contra Wanderers,

En el partido contra Fénix, Matonte recurrió al VAR en dos oportunidades. En la primera desestimó un penal de Andrés Barboza contra el Toto Sergio Núñez y cobró falta del delantero. Fue una jugada gris que comenzó con una falta afuera del área de Barboza, como el delantero siguió el juez aplicó ley de ventaja y ya dentro del área ambos se tomaron disputando la pelota y el lugar en el campo. Núñez terminó cinchando la camiseta de su rival hasta tirarlo. Tras dar ley de ventaja, la decisión del árbitro fue correcta.

En la segunda ocasión se le anuló a Peñarol un gol de Da Silveira por un fuera de juego claro,

En ese partido, Matonte no recurrió al VAR para advertir una agresión en plancha de Lucas Viatri segundos después de cobrarle una falta a su favor. El argentino ya estaba amonestado.