Falcao, Teo Gutiérrez… Ruglio explicó por qué no ha llegado el 9 para Peñarol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, explicó los motivos por los que aún no han fichado a un 9 de renombre, como anunció días atrás que era su intención, cuando estaba abierto el período de pases que finalizó el pasado viernes.

Como ya es sabido, ese día se cerró la ventana de transferencias y los aurinegros no lograron cerrar un centrodelantero, por lo que ahora deberán reducir sus opciones de contratación y fichar a un jugador que esté en condición de libre.

“No hemos cerrado el 9 porque no hemos encontrado al que sea desnivelante y porque no vamos a traer a un 9 solo para que la gente esté tranquila”, explicó Ruglio este domingo a Punto Penal de Canal 10.

Peñarol ofertó para fichar a Gonzalo Carneiro, de Liverpool, quien finalmente pasó al futbol mexicano. Otro nombre que se manejó fue el de Facundo Batista, exgoleador de Deportivo Maldonado, quien tampoco llegó.

Ruglio también dijo que estaba en contacto con Edinson Cavani, a quien le escribía con frecuencia para recordarle que si su intención era jugar en Uruguay, en Peñarol tenía las puertas abiertas.

Teo Gutiérrez

Además, se manejaron otras opciones internacionale. El viernes los aurinegros fueron por el colombiano Teófilo Gutiérrez, pero no logaron un acuerdo para su salida de Deportivo Cali.

Ruglio mencionó a Radamel Falcao García, otro delantero cafetero de renombre mundial quien jugó la pasada temporada en Rayo Vallecano de España. Su contrato finalizó, pero en el club español habían manifestado que iba a ser renovado.

“Si no es mejor que lo que hay, prefiero mil veces…", dijo, dando a entender que prefiere a los jugadores del club. "Ayer Oscar Cruz hizo dos goles en la Tercera. Y en su momento confiamos en el Canario (Álvarez Martínez) cuando creíamos que era el mejor que estaba”, continuó.

Otro nombre que se mencionó es el del atacante brasileño Jó, de 35 años.

Oscar Del Pozo / AFP

Falcao en Rayo Vallecano

“Si encontramos a un Falcao, un Teo, un 9 que rompa el mercado, o a un 9 que nos asegure goles de acá de medio, porque conoce el mercado, que es la otra posibilidad, vamos a traer”, agregó, dejando abierta la posibilidad de que también pueda sumar a un atacante uruguayo.

Ruglio señaló que no fichara un delantero por el grito de los hinchas. “Traer solo para calmar a la tribuna, no lo voy a hacer nunca porque me tiene sin cuidado lo que la gente grite si estoy convencido de lo que estamos haciendo”.

“Y esa va a ser la tónica de los tres años, con Larriera, con el 9 y con lo que sea. Tenemos que estar convencidos puertas adentros y no dejarnos llevar por lo que dice la gente”, sostuvo.