Explotó Musto contra arbitraje de Ostojich: "Te hacen dudar de la buena fe de quienes imparten justicia"

El volante argentino de Peñarol, Damián Musto, expresó este domingo su malestar por los dos últimos arbitrajes que tuvo Peñarol en el Torneo Intermedio.

A través de su cuenta de Instagram, @damianalazan5, Musto expresó en primer término que los jugadores de Peñarol son los "únicos responsables" del rendimiento del equipo en el primer semestre del año donde quedó lejos en el Torneo Apertura, fue eliminado de la Copa Libertadores y desarrolló un pobrísimo Intermedio.

Sin embargo, el volante criticó duramente a los dos últimos arbitrajes que tuvo el aurinegro, contra Fénix, donde el árbitro central fue Andrés Matonte, y el sábado ante Wanderers, donde impartió justicia Esteban Ostojich.

Matonte, contra Fénix, no expulsó en el arranque del partido a Agustín Alfaro por un duro planchazo contra Agustín Da Silveira. El VAR, donde actuaron Javier Burgos y Santiago Fernández, no le hicieron revisar la jugada. Iban apenas 4 minutos de juego. En situaciones similares, tanto en el plano local como en el internacional, este tipo de incidencias se suelen castigar con tarjeta roja.

Después Matonte cumplió una buena actuación y apoyándose bien en el VAR anuló un penal que le cobró a favor de Peñarol desestimando falta sobre el delantero a quien le habían cometido infracción afuera del área, pero cayó dentro tras un forcejeo mutuo donde Sergio Núñez cinchó de la camiseta a Andrés Barboza, acción esta última en la que se apoyó Matonte para cobrar falta en ataque.

Matonte pudo expulsar en ese partido a Lucas Viatri por un planchazo en una acción donde le habían sancionado instantes antes una falta en su contra. Tampoco fue revisada por el VAR.

El VAR acertó sobre el final al anular por fuera de juego un gol de Da Silveira.

El sábado, contra Wanderers, Musto recibió un duro planchazo de Agustín Univaso a los 30' de juego cuando el partido estaba 0 a 0. Ostojich sacó amarilla y desde el VAR lo llamaron Christian Ferreyra y Antonio García para que cambiara la decisión y en vez de amarilla sacara la roja. Sin embargo, Ostojich mantuvo su decisión.

La entrada de Univaso fue apenas por debajo de la rodilla luego de que Musto llegara primero y bien a la pelota. Era una jugada de expulsión. La roja que le mostró a Mauro Estol a los 87' por plancha a Brian Mansilla, fue una jugada hasta de un tenor menor a la entrada de Univaso sobre Musto.

"No es mi costumbre pero me siento en la necesidad de expresar lo que hoy siento. Antes que nada aclarar que los únicos responsables de que no se hayan dado los resultados en este semestre somos nosotros, los jugadores y eso está más que claro. Ahora, dicho esto, siento que se dan situaciones puntuales dentro del partido donde decisiones de dudosa objetividad modifican el trámite y son determinantes. Y voy a dos jugadas puntuales donde no entiendo y más aún con la intervención del VAR, cómo no terminan expulsando a dos jugadores en el comienzo de los últimos partidos. Dos jugadas donde si somos nosotros quienes las pegamos no tengo dudas que nos quedamos con 10 en ambos casos y nos tratarían de mala fe yalgunas cosas más... No me identifico con poner cosas que suceden en el campo de juego pero cuando es tan pero tan alevoso, cansa y te hacen dudar de la buena fe de quienes imparten justicia".