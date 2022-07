¿Fue penal? Mirá la secuencia del forcejeo entre Barboza y Núñez y la intervención del VAR en Peñarol-Fénix

Peñarol y Fénix empataron 0-0 en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Intermedio en un partido donde la intervención del VAR fue determinante para el resultado del encuentro.

La primera intervención del videoarbitraje, donde actuaron Javier Burgos y Santiago Fernández, se dio a los 73 minutos de juego en una acción donde en tiempo real el árbitro central Andrés Matonte cobró penal de Diego Barboza sobre Sergio "Toto" Núñez.

Matonte fue invitado a revisar la jugada y tras un rápido chequeo de dos minutos dio marcha atrás, anuló la sanción del penal y le dio la pelota a Fénix.

Además, como había amonestado a Barboza, que en el primer tiempo ya había visto amarilla, dio marcha atrás con esa segunda tarjeta y su consecuente expulsión.

Pablo Ceppelini se mostró muy molesto por el cambio del fallo mientras Lucas Viatri y Damián Musto lo acompañaron en las protestas.

Diego Battiste

Sin embargo, las imágenes fueron claras.

En el pase largo de Ceppelini, Núñez picó con ventaja.

Diego Battiste

Antes de entrar al área, Barboza lo sujetó a la altura del hombro. Núñez, lejos de dejarse caer, siguió y entró al área. Y ahí el contacto pasó a ser mutuo en la disputo por la pelota y el lugar en el campo.

Diego Battiste

El contacto de Barboza, sabedor de que podía cometer penal, se atemperó. Pero Núñez, en cambio, le cruzó un antebrazo en el pecho para intentar frenarlo y luego lo cinchó claramente de la camiseta.

Diego Battiste

Así y todo, cuando fue a definir, estaba tan desacomodado que ni siquiera le pudo pegar a la pelota.

Diego Battiste

La determinación de Matonte fue correcta.

Diego Battiste

Después llegó la jugada del final. Ocurrió al minuto 95 cuando Matonte había dado seis de adición.

En un córner se generó un cabezazo peligroso primero y luego un remate de Laquintana cruzado. El mismo fue desviado por Núñez, en posición lícita. Agustín Requena salvó el arco con gran atajada. Pero en el rebote, Agustín Da Silveira la mandó a guardar.

El VAR demoró cinco minutos en observar las posiciones para trazar las líneas y advertir de que Da Silveira estaba claramente inhabilitado al momento del remate de Núñez al arco.

Diego Battiste

¿Segunda amarilla a Viatri y penal de Ramos?

Lo que dejó dudas del trabajo del VAR fue una incidencia en la que Lucas Viatri recibió una falta en la mitad de la cancha y con el juego detenido le metió un planchazo a un rival que se acercó a sacarle la pelota que ya no estaba en juego.

El argentino ya estaba amonestado y bien pudo ver la segunda amarilla por esa incidencia.

Sobre el final, en su mejor ataque, Fénix estuvo cerca del gol en un remate de Gustavo Viera que dio en el brazo derecho de Juan Manuel Ramos.

Sin embargo, la mano no era sancionable porque si bien estaba apenas separada del cuerpo, el movimiento respondió a un movimiento natural del cuerpo por el retroceso defensivo y además no hubo nunca una ampliación del radio defensivo porque si el balón no daba en el brazo le daba en la espalda a Ramos. La jugada terminó en el rebote que otro jugador de Fénix desperdició rematando alto.

En definitiva, el VAR salvó dos errores de la terna. Primero por un penal que Matonte dio y que no era y después por un fuera de juego que Nicolás Tarán no vio por la rapidez que tuvo la jugada y la cantidad de rebotes que se dieron.