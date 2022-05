Pereira llamó al FA a hacer "movidas potentes" durante la Rendición de Cuentas para conectar con reclamos

Dentro del Frente Amplio podrá haber diferencias en muchos aspectos, pero una cosa está clara: si quiere ganar las próximas elecciones y retornar al poder, tiene que salir a los barrios.

Con 2024 como norte, en la izquierda procuran recuperar terreno en zonas que el último referéndum pintó de celeste, aunque en varias de ellas haya también un piso importante de votos frenteamplistas.

En esa línea, por un lado comenzará a desplegarse el plan "El Frente te escucha", a cargo del exjerarca de Interior, Gustavo Leal, y el secretario político de la coalición, Daniel Mariño.

El presidente Fernando Pereira lo describió ante los dirigentes de la Mesa Política como "ambicioso pero necesario" para imponerse en las urnas, sobre todo en sectores donde están "muy debilitados en términos de votación".

Según supo El Observador –en base a lo estipulado por Pereira hacia las bases frentistas– estiman que el despliegue va a insumir unos US$ 100 mil, con alojamientos austeros y el apoyo de militantes en el interior para las estadías, por lo que el esfuerzo máximo va a estar en la movilización y la logística.

Con ese trasfondo de salidas al territorio, el presidente de la fuerza política también sostuvo que la Rendición de Cuentas –que debe ser remitida por el Poder Ejecutivo al Parlamento antes del 30 de junio– es una "ocasión para realizar movidas potentes".

El exlíder sindical planteó que será una "buena oportunidad" para acudir a los barrios y "decir por qué no hay una policlínica", "por qué no hay medicamentos" o "por qué no hay presupuesto para la educación", dijeron participantes de la reunión. Ya este martes la oposición citó al ministro de Salud, Daniel Salinas y al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, para conocer los planes una vez culminada la emergencia sanitaria y reclamar por las denuncias de faltas de medicamentos.

Pereira sostuvo que debe haber un "correlato" entre la protesta social organizada y los legisladores frenteamplistas que debatirán en el Parlamento. La oposición está expectante de la presentación que hará este miércoles en la comisión de Hacienda de Diputados la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. La fuerza política ha sido muy crítica con la política de precios del gobierno; Pereira lo ha tachado como "el gobierno de las excusas" por atribuir cada situación a factores externos como la pandemia y la guerra en Ucrania.

El senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, también confirmó un llamado a sala en los próximos días al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ante la ola de homicidios que se llevó 11 vidas en la última semana.

76 giras en 228 días

Tal como adelantaron El País y La Diaria, la propuesta que encabezarán Leal y Mariño consiste en una campaña de "movilización y consulta ciudadana" que acarreará 76 giras por todo el país en 228 días. La hoja de ruta aprobada por la coalición de izquierda –a la que accedió El Observador– detalla que el 40% de los días comprendidos entre mayo de 2022 y diciembre de 2023 se destinarán a la actividad que para el final de ese período habrá visitado cuatro veces cada departamento.

Inés Guimaraens

Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio

Las salidas suponen recorrer 576 ciudades y localidades del país y dos visitas por cada municipio en Montevideo. El Frente Amplio prevé tener más de 2 mil encuentros y entrevistas con instituciones y organizaciones; los eventos están cronometrados para durar en el entorno de una hora. Cada salida va a incluir conferencias de prensa en el lugar y entrevistas con medios locales.

Los datos recopilados en cada visita irán a parar a una planilla de modo de identificar "demandas y expectativas", y la fuerza política pretende configurar una base de datos con todas las personas entrevistadas, contactos y direcciones. El cronograma los primeros tres días de junio en Artigas, y a partir de allí las recorridas se distribuirán en los miércoles, jueves y viernes de cada semana.