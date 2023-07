"Pinocho" Routin habló sobre la participación de Pablo Da Silveira en Carnaval: "El ministro de Cultura debería ir al Desfile o a las Llamadas"

Pablo "Pinocho" Routin –murguista, letrista, arreglador y figura de Carnaval– se refirió en una entrevista a la participación del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, en el Carnaval y despejó las críticas en Twitter: "Me resulta casi alarmante ver cómo reaccionan a una simple opinión de un payaso como yo y no abren la boca ante la infame realidad".

El murguista fue invitado el pasado viernes a Lado B, el programa de entrevistas de TV Ciudad que conduce Wilmar Amaral, en el que habló sobre su trayectoria artística y su regreso al próximo Concurso Oficial de Carnaval con la murga Doña Bastarda.

Luego de abordar la polémica sobre si existe o no una "polarización" en el Carnaval, Amaral le preguntó si sigue pensando que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, debería ir una noche al Teatro de Verano como dijo en una entrevista en Nada que perder de la radio M24 durante el último Carnaval.

"No, ya no pienso somo pensaba. Un titular en el diario y algunas cosas en las redes lamentablemente me hicieron cambiar de opinión. Quizás sí el ministro de Cultura. Capaz que el ministro de Cultura debería ir al Desfile [Inaugural del Carnaval] o a las Llamadas, capaz que fue y no lo vi o hay una fotografía que no vi, pero creo que no se puede no participar del Carnaval desde un Ministerio de Cultura porque es una de las expresiones más potentes", sostuvo.

Routin consideró entonces que el presidente "tiene todo el derecho del mundo a no ir". "Quizás piensa que sería mal recibido. Pero estoy seguro que no", dijo el artista y recordó la interpretación de Gastón "Rusito" González del presidente, que meses después contó que fue bien recibida por el mandatario. "Hubiera sido una hermosa oportunidad para que fuera", comentó Routin.

"La gente dice 'si va lo critican y si no va lo critican' es acercarse, pero para acercarse al Carnaval hay que sentirlo y supongo que no lo siente", agregó.

El murguista luego se refirió a la postura del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, quien consideró que "debería" asistir a alguno de los desfiles de la temporada de Carnaval. "En un desfile de Llamadas o un desfile de Carnaval no se critica a nadie, es una buena instancia. Entiendo lo que pasa del otro lado, que si vas te exponés a determinadas cosas. Ahora, yo escribí cosas que de alguna manera señalaban al propio Danilo Astori, las canté y lo vi sentado en la mesa del Club Malvín. Y lo vi recibir criticas feroces de Araca La Cana sentado en una mesa del tablado, riéndose hasta que podía. El Carnaval es un juego también y cuando uno está expuesto, es una persona pública y tiene un cargo público, de alguna manera está expuesto a que un grupo lo critique", sostuvo.

Routin también hizo una comparación entre la dinámica de la crítica carnavalera y la "ferocidad" de las redes sociales. "Si el Carnaval está polarizado –que quizás sí, yo tengo mi visión y acepto otras– ¿qué dejamos para Twitter, que es realmente una carnicería?. La sociedad está polarizada. ¿Por qué le pedimos al Carnaval que sea diferente? No es una decisión del Carnaval, no nos juntamos todos a decir 'vamos a criticar a la coalición'. No es un acuerdo", agregó.

El fragmento fue compartido por el periodista Leonardo Sarro en su cuenta de Twitter y recibió decenas de comentarios de parte de los usuarios de las redes entre insultos y descalificaciones hacia Rputin.

Hola ! Hice un comentario, nada más, no se enojen. Todo los exaspera y los ofende. Entonces el camino que encuentran es la agresión y el insulto. Me resulta casi alarmante, ver cómo reaccionan a una simple opinión de un payaso como yo y no abren la boca ante la infame realidad. — Pablo Routin (@PabloRoutin) July 10, 2023

"¡Hola! Hice un comentario, nada más, no se enojen. Todo los exaspera y los ofende. Entonces el camino que encuentran es la agresión y el insulto", comentó el artista este lunes en la publicación.

"Me resulta casi alarmante, ver cómo reaccionan a una simple opinión de un payaso como yo y no abren la boca ante la infame realidad", concluyó.