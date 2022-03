Lacalle Pou se cruzó con su imitador: ¿qué le dijo al "Rusito" González sobre su personaje?

En el Carnaval 2022, una de las figuras más destacadas en los escenarios fue Gastón "Rusito" González, quien a partir de su imitación del presidente Luis Lacalle Pou –a quien imita desde la época de su candidatura– se metió en las conversaciones recurrentes a la fiesta de Momo, así como también se convirtió en tendencia en las redes sociales, donde sus líneas y presentaciones generaron miles de interacciones.

Justamente, fue uno de los videos tomados en el cierre del carnaval, en el que se lo ve bailando espontáneamente con la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, el que se convirtió en viral en los últimos días.

Ante las consultas sobre las críticas que recibe su personaje, González ya ha manifestado en otras ocasiones que su interpretación es "respetuosa" y que en general quienes lo rechazan no son parte del público del carnaval. Eso mismo fue lo que comentó este martes en el programa El living de Canal 5, donde volvió a referirse a su imitación de Lacalle.

"Cuando hago la caricatura de Luis lo hago siempre desde el respeto. Estoy seguro de que la mayoría de los que me critican del otro lado no ven carnaval. Arrancan las pastillitas de Twitter y ponen cosas, pero no lo ven. Y para sacar una conclusión de un espectáculo de 70 minutos, tenés que verlo todo", dijo.

Luego siguió: "Yo no me meto en la vida privada de él, sí con un viaje porque está en los diarios, lo dice un noticiero, un magazine de la mañana. Si va al carnaval de Melo, si hace conferencias de prensa, puedo hablar de eso. Seguramente si el presidente fuera Daniel Martínez, y me salieran los gestos y la caricatura, lo haría".

Más tarde, González reveló que tuvo un encuentro con el propio Lacalle Pou, y que avaló su interpretación. "Es más: me encontré con el presidente en un evento y me dijo 'bo, me cagué de la risa contigo', contó.

Los Muchachos, en donde González presentó su personaje, terminó en tercer lugar en la categoría parodistas, detrás de Caballeros y Zíngaros, los campeones.