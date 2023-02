La crítica de Pinocho Routin a Lacalle Pou por no ir al Teatro de Verano en el Carnaval 2023: "No está bueno"

El Carnaval 2023 se despide, con sus ganadores ya elegidos y los últimos tablados presentando espectáculos. Pero antes de cerrar una nueva edición, la fiesta popular dejó una última polémica, motivada por una frase del histórico murguista Pablo "Pinocho" Routin en referencia a la ausencia del actual presidente Luis Lacalle Pou de las gradas del Teatro de Verano durante el concurso oficial.

Routin, que este año se desempeñó como libretista de la murga Doña Bastarda y de la comparsa C1080 (ganadora de su categoría), fue convocado por el programa Nada que perder de la radio M24 para hacer un balance del evento, al que definió como un "buen año". "Creo que ha sido un Carnaval hermoso. El Carnaval pasado fue bastante tímido, veníamos de la pandemia. Este año los tablados están repletos", comentó.

Sobre la murga en particular, opinó que a nivel de textos “la murga está volviendo a la poesía, a su estado más natural, aunque hay un montón de gente que, con mucho derecho, dice que el Carnaval está muy politizado y hacia un sólo lugar y que las críticas son todas a la derecha. Creo que es una gran idea que se está instalando de a poco, en las redes, porque ayer aparece una encuesta que dice a cuánta gente le gusta el Carnaval y cuánta gente no, donde queda en un porcentaje muy chiquito a la gente que le gusta”.

“Eso de que el Carnaval es un gran comité de base no tiene fundamento”, agregó Routin, que señaló que solamente las murgas hacen comentarios políticos, y comentó que en distintas oportunidades, como el veto a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo por parte del expresidente Tabaré Vázquez o el escándalo de Raúl Sendic, también fueron objeto de críticas y burlas por parte de los conjuntos.

Fue entonces cuando apuntó contra el actual mandatario y su ausencia del concurso. “Muchas veces vi a políticos sentaditos en la platea, con una sonrisa, fingida o no, se la bancaba. Que la gente del gobierno, que el presidente no se siente una noche en el Teatro de Verano, a compartir el Carnaval de su pueblo y vaya a todos los demás carnavales, para mi no está bueno", dijo.

"Está dejando de reconocer a la gente que sí ama el Carnaval y sobre todo al Carnaval como a una expresión popular con un arraigo muy grande en este país", concluyó.