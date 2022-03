PIT-CNT convoca a sindicato policial para analizar su rol en el referéndum

El secretariado ejecutivo del PIT-CNT se reunió por primera vez después de la derrota del Sí en el referéndum y, dentro de la evaluación y balance por lo sucedido, estuvo el rol del sindicato policial (Sifpom), que públicamente había manifestado que había herramientas en la LUC que les eran de utilidad. Fueron Sergio Sommaruga (secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada), Martín Pereira (presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública) y Gonzalo Castelgrande (vicepresidente de Agrupación de Funcionarios de UTE) quienes llevaron la voz cantante.

El análisis fue reducido, porque ningún referente del sindicato policial estuvo presente, algo que es habitual, dijeron Sommaruga y Pereira a El Observador. La presidenta del sindicato, Patricia Rodríguez, manifestó que a esa hora tenía que ocuparse de temas internos del gremio. El secretario de Sintep ya había adelantado a El Observador este martes que haría un planteo respecto al rol del sindicato de policías que nuclea más afiliados a nivel nacional.

"Vienen poco al secretariado, reclamaron un lugar y participan poco, entonces si le escapan a las discusiones es muy difícil intercambiar", complementó Pereira. Por eso, aspira a poder discutirlo en la instancia de la Mesa Representativa, fijada para el próximo 7 de abril. Consultado si está dispuesto a proponer una reprimenda, sanción o advertencia, contestó: "Primero hay que dar la discusión con los compañeros. Veremos la mesa que viene si no van, qué planteos se pueden hacer en ese sentido". Por su parte, el sindicalista de Sintep dijo que es necesaria una "una conversación seria, sana y constructiva".

Si bien cuando El Observador informó que había molestia en parte del PIT-CNT por la postura de Sifpom en la campaña otra fracción de la central sindical puso paños fríos –es el caso del vicepresidente, José Lorenzo López, y otros integrantes del secretariado como José Fazio, Fernando Gambera y Daniel Diverio–, según Sommaruga, este martes "hubo actitud" de integrar su "razonamiento" al balance general. "Si la otra parte no va... 'Estoy en el PIT CNT' es más un cartel que una realidad. Eso es lo que a veces pasa", valoró.

La discusión, de todas formas, fue escueta por la ausencia de los representantes del sindicato en cuestión.

Pereira afirmó que este punto fue compartido, como el resto del balance general porque "no respetaron las decisiones del PIT-CNT, el cual ellos integran, y cada vez que hay una discusión que involucra a su sindicato, le escapan a la discusión". "Es muy difícil construir así y hacen parecer que no se los quiere en el movimiento sindical. Nosotros votamos que tienen que estar dentro del movimiento sindical pero tienen que estar para dar la discusión como cualquier otro sindicato", señaló, refiriéndose a la moción que presentó tiempo atrás el Sindicato de Artes Gráficas (SAG) para expulsarlos de la central y que apoyó AUTE, pero que quedó por el camino en el Congreso Nacional del año pasado.

"El problema que todos vimos es que jugaron para la papeleta del No, saliendo muchas veces en conjunto con el ministro, saliendo a presionar a la Justicia con el ministro", acotó.

Por su parte, el secretario de Sintep resaltó que "no hicieron el aporte económico que había sido aceptado por unanimidad para la campaña del Sí". "No aportaron un peso. No acatan las decisiones y los principales exponentes salen a militar a favor del gobierno y la LUC, no sé, ¿seguimos juntos?, ¿te parece?", cuestionó.

En ese sentido, sostuvo que "hay que sincerarse". "¿Están para sacarle ventaja al PIT-CNT y después no aportar? ¿Qué le aportan ellos al PIT-CNT? Yo no sé, a mí la plata no me importa. ¿En qué conflicto apoyan? Nunca los vi hacer nada por los demás. ¿Lo que te sirve del PIT-CNT sí y lo otro no? Así no sirve esta relación, yo esto lo quiero conversar, no para castigar, para ver cómo hacemos porque esto así no está funcionando", desarrolló.

Rodríguez dijo a El Observador que el viernes comparecerán a la reunión de su agrupación dentro del PIT-CNT, Articulación. Fuentes del sindicato afirmaron este lunes que en la interna de su propio sector, a través de grupos de Whatsapp, los acusaban de ser parte clave del naufragio del Sí.

Pese a eso, aspiran que al finalizar la campaña "baje la manija antipolicía" que detectan entre sus correligionarios. Sommaruga resaltó que su cuestionamiento parte de las acciones que toman y no de su condición de policías, de hecho, destacó como positivas las actitudes del Sindicato Policial de Canelones y el de Maldonado.