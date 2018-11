PIT-CNT dice que trabajadores de Envidrio "no trabajaron, cuidaron la planta"

El sindicato de Envidrio se reunió este miércoles con el secretariado ejecutivo del PIT-CNT para dar su versión sobre las denuncias de extrabajadores que declararon en el programa Santo y Seña de Canal 4 que debieron realizar trabajo en negro mientras estaban en régimen de seguro de paro, algo prohibido por la ley. El gremio de la empresa autogestionada aseguró que los trabajadores sólo realizaron tareas de mantenimiento de las máquinas y no trabajo, como había afirmado el ex presidente José Mujica.

Al término de la reunión el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que daba por cerrado el tema de las presuntas irregularidades en Envidrio, ya que las explicaciones del gremio “fueron de recibo”.

Abdala agregó que, según las explicaciones del gremio, durante casi dos años, mientras se montaba la nueva planta de la fábrica, los trabajadores que estuvieron en seguro de paro nunca trabajaron de forma asalariada, aunque sí “cuidaron la planta, porque es una unidad productiva autogestionada que es propiedad de los trabajadores”.

Asimismo, el gremio negó que se hubieran realizado tareas de mantenimiento, y a la hora de explicar qué actividades sí desempeñaron el secretario general del PIT-CNT señaló: “Cuando hay una actividad productiva autogestionada, hay una inversión importante en maquinaria, en equipos, un horno nuevo, lo que sí deben hacer es la autodefensa de su patrimonio. Lo que se deben haber dedicado es que no se pierda el capital que invirtieron”.

En una asamblea realizada el 2 de agosto de 2017, cuya grabación en audio fue emitida por el programa Santo y Seña, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, informó a los trabajadores que se había arreglado con el Ministerio de Trabajo una extensión del seguro de paro. “Necesitamos fuertemente el apoyo de ustedes y tenemos que definir más que nada los compañeros que van a empezar a trabajar acá”, agregó Abdala.

Luego, el diputado del MPP, Daniel Placeres –quien también participó de la asamblea señaló: "Precisamos que los que van a entrar, los que vamos a definir ahí, ese equipo decir: bueno, estamos todos en esto. Ahora si esos compañeros te dicen: no, no podemos venir porque estamos en otra cosa, estamos en el horno. Porque me parece que lo que queremos rescatar acá es el compromiso que a cualquiera que se llame de los 89 no nos planteen esa situación, ¿me explico?".

En el audio varios trabajadores mostraron reparos a trabajar en negro estando en seguro de paro, e incluso recordaron que en una ocasión en la que sí accedieron a hacerlo, debieron “salir corriendo” de la planta cuando llegaron de improviso inspectores del Ministerio de Trabajo.

A la salida de la reunión de este miércoles, Abdala dijo que “el PIT-CNT combate la informalidad”, pero que esa no es la situación de Envidrio, y agregó que lo que daría garantías es que el Banco de Privisión Social (BPS) investigue si hubo alguna irregularidad en la cooperativa.

Mujica dijo el viernes pasado en Melo que los trabajadores realizaron tareas de mantenimiento. "¡¿Cómo van a estar trabajando activamente en una fábrica de botellas que es la única que tiene Uruguay si no tienen el horno, el horno está roto?! El horno de una fábrica dura 7 y 8, años y cuando se prende nunca más se apaga. Durante todo ese tiempo que estuvieron en seguro de paro iban ayudar, a remendar la fábrica para poder seguir, deshacer el horno y armar el otro. Claro que trabajaban, pero no trabajaban haciendo botellas para vender”, dijo según informó El País.

Además de las investigaciones que ya desarrollan el Ministerio de Trabajo y el BPS, a pedido del fiscal Luis Pacheco, la Justicia del Crimen Organizado incluirá las denuncias de trabajo en negro en la empresa a las irregularidades que investiga entorno a la cooperativa desde mayo de 2017.