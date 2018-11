Fernando Pereira: “El caso de Envidrio nos toca las fibras más íntimas”    

En caso de que se confirme que se violentó la seguridad social de los empleados de Envidrio, el Pit-Cnt condenará a la empresa, aunque eso les cueste un esfuerzo simbólico, dado que esa fábrica nació gracias a la agrupación de trabajadores compañeros de la casa.

“El caso de Envidrio nos toca las fibras más íntimas. Pero nosotros tenemos que mirar la película completa. Tomamos conocimiento de la información que trascendió en la prensa y ahora necesitamos profundizar en detalle. Por eso nos vamos a reunir este miércoles con el sindicato de la empresa”, adelantó a El Observador el presidente de la central obrera, Fernando Pereira.

Durante los días posteriores a la emisión del programa Santo y Seña (canal 4), en el que tres exempleado denunciaron que los empleados fueron obligados a trabajar mientras estaban en seguro de paro, el PIT-CNT habló con allegados a la fábrica que le confirmaron que los trabajadores asistían “voluntariamente para realizar tareas de mantenimiento y no de producción”.

“Nosotros estamos en contra del trabajo en negro siempre. Sea de Envdrio o de cualquier otra empresa. Entonces, si alguien trabajó produciendo mientras estaba en seguro de paro, lo vamos a condenar porque está mal. Pero si lo que hicieron fue asistir sin cobrar para mantener la unidad productiva, el tema ya es otro”, diferenció el dirigente.

La violación a la norma se da, dijo Pereira, si el trabajador que asistió a la empresa estaba asalariado. “Si no te pagan y vos vas a la fábrica para mantener con vida la unidad productiva, no hay problema, siempre y cuando, insisto, lo hagas de forma impaga y voluntaria”, remarcó y aseguró que se eso supone un acción de “superviviencia”. "Es una estrategia para mantener con vida los puestos de trabajo. Pero eso tampoco se puede usar para la joda”, advirtió.

El presidente de la central remarcó que los aportes a la seguridad social es un tema clave y de peso para el PIT CNT, como lo es también la regulación del trabajo. “Para nosotros no es un asunto menor y no vamos a dar señales confusas en este sentido. Pero el primer paso es hablar con el sindicato”, destacó.

Lo que sí le llama profundamente la atención, dijo el dirigente, es que una denuncia de este calibre trascienda recién dos años después de haber sucedido. “Cómo es posible que no se hayan acercado antes al PIT-CNT si nosotros trabajamos para involucrarnos con este tipo de problemas. Tal vez no resolvemos el 100% de las denuncias que nos llegan, pero sin dudas conversamos con todos los compañeros que estén afectados. Y acá no vino nadie”, se cuestionó.

Las consecuencias políticas

Si bien Pereira reconoció que existe una amistad “con todos los compañeros que crearon Envdrio”, también diferenció al movimiento obrero del problema político que eventualmente pueda surgir a partir de este conflicto.

“Ese asunto lo deberían laudar los propios políticos. Nosotros tenemos que comprobar si hubo o no gente que estaba en seguro de paro cobrando un salario en negro. Todo lo demás no nos involucra como central sindical, es parte de la arena política, y mucho más ahora que estamos en años electorales. Pero yo no me voy a meter en ese terreno”, distinguió Pereira.