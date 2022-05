PIT-CNT se reúne con Lacalle este miércoles: "Esperemos que algunas propuestas se apliquen"

El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se reunirá este miércoles con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para entregarle una serie de propuestas elaboradas por la central sindical que apuntan a mejorar la situación de los trabajadores.

Los planteos, desarrollados en buena medida durante el acto por el Día de los Trabajadores, están dirigidos a "generar trabajo, ajustar asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social, subir el salario mínimo nacional, desarrollar programación de inversión publica en infraestructura y vivienda que genere puestos de trabajo de calidad”, según explicó Abdala en diálogo con Subrayado.

El sindicalista aseguró tener "mucho interés" en el encuentro que mantendrá con Lacalle y aspira a que el gobierno adopte alguna de las medidas presentadas. Entiende que pese a que el empleo creció en el último año, esta suba "ha sido con salarios paupérrimos".

"Vamos a entregar un documento breve con las propuestas que hicimos el 1° de mayo. Me imagino que el Poder Ejecutivo va a responder algunas cuestiones de inmediato y otras las va a estudiar y nos va a responder", dijo.

"Espero que algunas de las propuestas para el trabajo y el salario de la gente que hizo el PIT-CNT se apliquen”, insistió.

En su discurso de este domingo, Abdala se refirió a varias de las iniciativas. La primera es aumentar el monto destinado a las Asignaciones Familiares y a la Tarjeta Uruguay Social (TUS) en la próxima Rendición de Cuentas. La cantidad propuesta fue de US$ 300 millones.

Además planteó extender los jornales solidarios, que terminan este mes de mayo. En tercer lugar, insistió en la necesidad de un aumento del Salario Mínimo Nacional y luego hizo hincapié en la importancia de acelerar las obras públicas, y allí argumentó que generan trabajo y dinamizan la economía. Las últimas dos propuestas fueron la agilización del Plan Nacional de Vivienda y que las compras públicas se efectúen a empresas nacionales. Entre los reclamos del dirigente también estuvo la apertura "inmediata de una proceso de negociación tripartita donde todos los esfuerzos plan de generación de puestos de trabajo de calidad"

Consultado por su insistencia en iniciar un diálogo con el gobierno por la reforma de seguridad social, el dirigente señaló este lunes que el PIT-CNT busca tener una "discusión más integral", que aborde "puntos de vista más amplios", que la que se hizo en la comisión técnica que trató el asunto. "Allí no vio nada de financiación. Se trataron solamente las cuestiones de BPS y no de otras cajas, como, por ejemplo, la militar. No se analizó una prospectiva de cómo va a cambiar el mundo del trabajo con las nuevas tecnologías, la productividad, lo cual puede generar una base diferente para edificar todo el sistema de seguridad social. Nos parece que fue muy acotada a las cuestiones del BPS y en subir la edad de jubilarse al barrer", apuntó.

Mieres apunta contra Astori y pide al FA "responsabilidad" para buscar consensos

En respuesta a Abdala, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, afirmó a Informativo Carve que durante la instancia hubo "diálogo de sobra", que fue "mucho más intenso y más abarcativo" que durante las administraciones del Frente Amplio. A su vez, coincidió en que "la reforma tiene que ser integral, del conjunto del sistema", y aclaró que eso "incluye al servicio de retiro militar".

"Se llegó a un documento de recomendaciones que se está transformando en un anteproyecto de ley.(...) Cuando esté pronto va a haber que dialogar nuevamente con los partidos, en particular, primero en la coalición", precisó. El ministro también pidió "volver a insistir" en un intercambio con el Frente Amplio para alcanzar un "consenso lo más amplio" posible.

"Me llama mucho la atención y me preocupa que un partido, que representa un porcentaje importante de la población (...) y que pensaba que había que llevar adelante una reforma de la seguridad social, no solo no haya votado unas recomendaciones, sino que no haya presentado una alternativa", insistió

Luego, apuntó contra algunos dirigentes del Frente Amplio, como el expresidente José Mujica y el exvicepresidente Danilo Astori, a quien cuestionó por postergar la reforma de la seguridad social en el pasado gobierno. "Uno le debería preguntar: ¿por qué no empezó? En 2017, cuando era ministro de Economía, nos dijo: 'Esta reforma es ineludible, necesaria, y va a ser el gran tema del próximo gobierno'. Y estaba en la mitad de otro".

Y pidió al Frente Amplio tener una "actitud de responsabilidad", desde el lugar que ocupa en la oposición, para llevar adelante la discusión. "Espero que haya una actitud de responsabilidad, porque además se supone que pretenden pelear la elección en la próxima entonces este tema hay que resolverlo", concluyó.