Bajo la atenta mirada de la política, PIT-CNT insiste en apurar recuperación salarial y vuelve a proponer medidas a Lacalle

Abajo, la Avenida del Libertador con mucha gente, entre la que se mezclaba el olor al asado de los medio tanques. Arriba, el cielo claro y una bandera del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) que hacía flamear con fuerza un obrero desde la azotea de un edificio en construcción. Mientras los presentes desde abajo lo aplaudían, una mujer dijo: "Que se guarde porque, como son ellos, lo rajan en dos minutos".

Banderas de todos los colores y todos los sindicatos llenaban las cinco cuadras entre Libertador y Valparaíso y el Palacio Legislativo. A la dirigencia del PIT-CNT le preocupaba que el clima frío disminuyera la concurrencia, pero quedaron satisfechos con la adhesión al acto del Día de los Trabajadores.

La consigna de "el pueblo unido jamás será vencido" y el himno nacional dieron comienzo al acto oficial que tuvo en primera fila a representantes políticos de todas las filas. Por el oficialismo estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres y el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Además, los diputados Pedro Jisdonian (Partido Nacional), María Eugenia Rosselló (Partido Colorado) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto). Por la oposición, los intendentes Carolina Cosse y Yamandú Orsi, el expresidente José Mujica y la exsenadora Lucía Topolansky, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira —quien reconoció que le fue "muy difícil" ver el acto desde abajo del escenario— y otros legisladores.

Diego Battiste

El expresidente Mujica y la exsenadora Lucía Topolansky

La secretaria general, Elbia Pereira, secretaria de Derechos Humanos, Fernanda Aguirre, y el presidente de la central, Marcelo Abdala, tuvieron discursos que se remontaron a los orígenes de la lucha sindical, los principios comunistas, el pasado reciente, pero también críticas y reivindicaciones para el gobierno de turno. Delgado, Mieres y Peña las escuchaban sin sobresaltarse en primera fila. En dos horas de alocución, hubo un solo aplauso del tridente del Poder Ejecutivo y fue de Mieres, cuando Pereira se refirió a la importancia de la escuela como herramienta para progresar. Los ministros, más relajados, hacían comentarios entre ellos, mientras que el secretario de Presidencia observaba más tenso la situación. En más de una oportunidad fueron criticados por integrantes del público, quienes gritaban que al ministro y al gobierno debería de darles vergüenza la situación del país.

Diego Battiste

Abdala realizó seis propuestas al Poder Ejecutivo

"Las medidas tardías e insuficientes del gobierno para evitar que quienes movemos la rueda de la producción sigamos perdiendo", sostuvo Pereira, que fue la primera en dirigirse al público presente y recordó un verso de la canción de Marcos Velásquez: "Unos mucho y otros nada, eso no es casualidad". Destacó: "Vamos al almacén, vamos al super y no podemos" por la "consolidación de la caída del salario real". "No ponemos palos en la rueda, porque si ponemos palos en la rueda, la rueda no anda", complementó.

Aguirre, por su parte, habló de la importancia del aporte de los Familiares de Detenidos Desaparecidos y el rechazo del PIT-CNT al proyecto de Cabildo Abierto para que aquellos presos mayores de 65 años cumplan la condena en su domicilio. También cargó las tintas contra las empresas multinacionales, a cuales acusó de colaborar con autoridades de la dictadura para torturar civiles durante el período de facto. Señaló que este gobierno instauró políticas "hostiles y de espalda al pueblo", aumentando el sueldo del presidente y bajando el de los trabajadores.

Diego Battiste

Álvaro Delgado, Pablo Mieres y Adrián Peña escuchando el discurso del secretariado ejecutivo del PIT-CNT

Además, recordó una conversación que según contó tuvo con Mieres en un Consejo Superior Tripartito donde el ministro —de acuerdo a la versión de Aguirre— le dijo: "Sí, Fernanda, perdieron (salario) y van a perder de nuevo porque así lo determinamos nosotros". En ese momento Mieres negó con la cabeza y le explicaba, con tranquilidad, a Peña que eso nunca ocurrió.

A su turno, Abdala criticó el proyecto de reforma de la seguridad social que implica aumentar la edad jubilatoria y por otra parte presentó seis propuestas al Poder Ejecutivo para mejorar la situación de los trabajadores. La primera es aumentar el monto destinado a las Asignaciones Familiares y a la Tarjeta Uruguay Social (TUS) en la próxima Rendición de Cuentas. La cantidad propuesta fue de US$ 300 millones.

Además planteó extender los jornales solidarios, que terminan este mes de mayo. En tercer lugar, insistió en la necesidad de un aumento del Salario Mínimo Nacional y luego hizo hincapié en la importancia de acelerar las obras públicas, y allí argumentó que generan trabajo y dinamizan la economía. Las últimas dos propuestas fueron la agilización del Plan Nacional de Vivienda y que las compras públicas se efectúen a empresas nacionales. Entre los reclamos del dirigente también estuvo la apertura "inmediata de una proceso de negociación tripartita donde todos los esfuerzos plan de generación de puestos de trabajo de calidad"

Luego de su exposición, Abdala detalló a El Observador que todas sus propuestas "tienen financiación". Por eso, harán público un documento con una propuesta tributaria este lunes. Propondrá "gravar más a aquellos que están capturando recursos extraordinarios, mejorar el impuesto al patrimonio, a los sectores exportadores y gravar los depósitos de uruguayos en el exterior". Esas medidas le serán trasladadas también en la reunión que el PIT-CNT tendrá esta semana con el presidente Luis Lacalle Pou.

Madre irrumpió en el escenario y criticó al PIT-CNT por falta de respuestas por la muerte de su hija

una mujer subió al estrado y tomó el micrófono para realizar un reclamo. “El PIT-CNT no me atendió como me tendría que haber atendido”, expresó Andrea Colombo.



"Esto está fuera de protocolo, me llamo Andrea Colombo, soy la madre de Martina Colombo que murió este año, el 7 de enero, en una empresa multinacional porque no la cuidaron. El PIT-CNT no me atendió como tendría que haberme atendido. Fue la primera trabajadora muerta de este año", manifestó.



Martina Colombo falleció en un accidente, según publicó El Observador en febrero de 2022. Colombo, de 23 años, trabajaba en el Parque Eólico Palomas, en el departamento de Salto y murió al volcar el auto que conducía por un camino vecinal. "Nosotros no actuamos luego del accidente, lo que ofrecimos fue apoyar con los abogados del PIT-CNT para el juicio que ella entienda pueda corresponder", puntualizó Abdala. Por su parte, la secretaria general de la central sindical, Elbia Pereira dijo a El Observador que el sindicato Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines ya estaba acompañando a la mujer y también la secretaría de género del PIT-CNT.

Delgado acusó un discurso "tremendamente ideológico" y "sesentista"

“Cuando uno tiene ese cariz tan ideológico y todo lo pasa por el mismo tamiz hablar del anticapitalismo yankee (...) y condicionar que Estados Unidos casi está gobernando el Uruguay… Lo dejo por ahí, prefiero tratar de rescatar lo positivo. Obviamente, no comparto nada. De la primera a la última frase no comparto nada. Es un discurso tremendamente ideológico y muy sesentista", dijo el secretario de Presidencia.

Además, agregó: "El PIT-CNT últimamente ha variado en esa consideración de tener un discurso mucho más político que lo que tenía antes. El discurso de Abdala se enfocó a algunas propuestas que, por lo menos, son de recibo para anotar y estudiar. Para mí, positivamente se basó en algo que es muy importante, que es el tema del empleo. Después empezaron a oponerse a cosas que todavía no están resueltas, por ejemplo a la ley de reforma de la seguridad social".

Abdala, en diálogo con El Observador, respondió: "Si por ideológico se entiende la defensa del interés de clase de los trabajadores, (entonces) sí, fue un discurso ideológico".

Entre los expositores estuvo Juanita Fernández, representante de la central de trabajadores de Cuba, que tuvo un discurso alineado con las políticas de Fidel Castro.