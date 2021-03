PIT-CNT suspendió al sindicato policial y presidenta del gremio dijo que fueron "echados por defender a compañeros"

La Mesa Representativa del PIT-CNT resolvió este miércoles suspender al sindicato policial de Montevideo (Sifpom) hasta que se realice el próximo congreso de la central sindical. La presidenta del gremio de funcionarios policiales, Patricia Rodríguez, dijo a El Observador que con esta decisión el gremio que dirige se transformó en "el primer sindicato echado por defender a sus compañeros".

La dirigente sindical –y hasta este miércoles también suplente en el Secretariado del PIT-CNT– aseguró también que entendía que la suspensión se decidió por la postura que ha tenido el sindicato a la hora de respaldar en diversos comunicados la actuación policial en operativos que la central sindical cuestionaba como excesivos.

Rodríguez puso de ejemplo el procedimiento que tuvo lugar en la plaza Seregni a principios de noviembre, en el que hubo varias detenciones, pero en el que solo resultados heridos tres policías por agresiones a civiles.

En esa oportunidad –así como en otras–, no hubo consecuencias penales ni irregularidades demostradas en el accionar de los funcionarios policiales. "Habíamos argumentado a favor de los compañeros, y al final teníamos razón. No se comprobó que hubiera represión", dijo Rodríguez, y recordó que el PIT-CNT sí difundió un "comunicado inconsulto" en rechazo a la actuación policial.

"Mañana vamos a tener una reunión de directiva, y vamos a evaluarlo, pero seguro emitiremos un comunicado sobre esto, aunque no es algo que nos sorprenda", dijo la dirigente. "Por una cosa u otra siempre nos han querido expulsar, lo cual es raro, porque el PIT-CNT se supone que enseña a defender la injusticia de los trabajadores, y a nosotros nos suspendieron por defender a nuestros compañeros, y denunciar las injusticias que se cometen contra ellos", apuntó.

El sindicato policial, no obstante, se ha desmarcado de la postura del PIT-CNT en otras oportunidades, como ocurrió respecto a la campaña pro referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) Como esa norma contiene varios cambios que respaldan a la policía –como la creación del delito de agravio a la autoridad policial, resistencia al arresto o presunción de la legítima defensa policial–, el gremio decidió no apoyar la campaña, en donde la central es uno de los impulsores más relevantes.

"Se da libertad de acción a nuestros socios; nuestra posición es minoritaria y se acepta. Pero tal cual lo permite el estatuto no podemos decir que estamos de acuerdo en los artículos que se eligieron para la seguridad", escribió Rodríguez en su cuenta de Facebook el 6 de enero pasado.



"No vamos ni a favor ni en contra, porque las mayorías votaron que los perjudican pero como cualquier sindicato haría si le quisieran retirar sus reivindicaciones y resguardo para sus trabajadores, lo dejamos claro; si se nos hubiera tenido en cuenta en la comisión que decretó esa elección, seguramente las conquistas de nuestros trabajadores en respaldo y protección de su vida y tarea no estarían comprendidos allí", añadió.

Rodríguez también cuestionó en sus redes sociales que los movimientos feministas no respaldaran a la mujer policía atacada por un grupo de personas en el marco de un operativo de rutina en Rocha en febrero pasado.

"El feminismo parece ser selectivo, y no entramos las policías en esa selección, gracias igual", dijo días atrás.