Pizzas con Maradona y trompadas en vivo: los momentos más recordados de Mauro Viale en televisión

Este domingo, el periodista argentino Mauro Viale murió a los 73 años luego de haber contraído covid-19. El conductor había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V, pero ya había incubado el virus. Su muerte puso el punto final a una carrera de cuatro décadas en los medios argentinos, en los que se había convertido en una figura y durante cuyo recorrido protagonizó episodios memorables, entre los que se incluyen varias peleas al aire.

Viale comenzó como periodista deportivo y relator, y trabajó en los mundiales de fútbol de 1974, 1978, 1982 y 1986. En este último le tocó relatar el célebre partido entre Argentina e Inglaterra que tuvo los dos históricos goles de Diego Maradona, aunque su relato del conocido como "gol del siglo" pierde en la competencia con el memorable comentario de Víctor Hugo Morales.

Se retiró del periodismo deportivo en 1989, luego de un ciclo en el programa Fútbol de primera, pero años después vivió un recordado episodio en el que también estuvo involucrado Maradona. Fue en 1997, cuando el jugador ya estaba cerca del retiro en Boca Juniors. El astro fue entrevistado en el programa Mediodía con Mauro, al que fue acompañado por su representante de ese momento, Guillermo Coppola.

Año 1997. Maradona cae al programa de Mauro Viale y el estudio se descontrola...por una pizza. 🍕



En un momento de la entrevista, alguien llega con pizzas y comienza a repartirlas en el estudio, incluyendo una para Maradona, que se pone a comer sin muchos problemas. Entre bocado y bocado, el jugador se pone a contar una historia, mientras que el director del programa se desvive por retratar a los integrantes del programa, a los técnicos, invitados y curiosos que se reparten las porciones, lo que lleva a Viale a pedirle que "se enfoque en Diego". Pero ya era tarde, y la pizza había concentrado toda la atención.

Maradona protagonizó otro episodio recordado en ese mismo programa, pero algunos años antes. "El Diego" salió al aire por teléfono, para responder una serie de dichos de Mauricio Macri, por ese entonces presidente de Boca. "Macri dijo que tenía miedo que yo me muriera en la cancha con la camiseta de Boca", recordó Maradona. "¿Y por qué dijo eso?" preguntó Viale. "No sé, porque es un pelotudo", retrucó el Diez.

Viale vs Echarri

En 2002, el padre del actor argentino Pablo Echarri fue secuestrado. Entre los detenidos por el crimen estaba un productor del programa de Viale, aunque nunca se comprobó que hubiera tenido vínculo con el delito. Sin embargo, la cobertura de Viale en la situación molestó al actor, y se generó un enfrentamiento que tuvo uno de sus puntos más calientes en una entrevista al actor por parte de uno de los columnistas del programa Mauro 360.

"Mauro, jamás te vería en mi vida", le dijo Echarri al final de la entrevista. "Creo que ya te he visto bastante". Luego de ese mensaje, Viale le contestó: "Sos un actor de cuarta categoría, yo no te vi nunca en mi vida en el cine, y las cosas que hiciste en televisión son horrorosas. Todo lo que hiciste con el secuestro de tu padre, que lamento mucho, fue una chantada y fue muy fácil echarme la culpa a mí".

Ante la muerte del conductor, sin embargo, Echarri olvidó el enfrentamiento y publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, lamentando su fallecimiento.

Viale vs Samid

Sin embargo, la escena más recordada de toda la carrera de Viale en televisión es la de su pelea a golpes de puño, en vivo, con el empresario Alberto Samid. Ocurrió en 2002 y comenzó con un debate político sobre la economía argentina. Las cosas comenzaron a calentarse y Samid, mientras Viale lo pinchaba, lleva la discusión al terreno personal. "Usted no sabe cómo se llama. Yo me levanto y sé que soy Alberto Samid, usted no sabe si es Viale, si es José Pérez o Rodríguez", en referencia a que el nombre real de Viale era Mauricio Goldfarb.

La discusión continuó hasta que en un momento Samid se levanta, le tiende la mano a Viale y le dice "a ver si usted se acuerda como se llama algún día". El conductor le pide una pregunta más antes de que se vaya. "Si usted me dice cómo se llama yo le contesto, ¿qué apellido tiene?", le responde el empresario. Al final lo convence y Viale afirma "usted avaló la bomba a la AMIA", en referencia al atentado contra esa organización judía de Buenos Aires en 1994.

"Usted no puede decir semejante barbaridad" le responde Samid, que se acerca a Viale. "Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo", dice, y comienza a pegarle a Viale, que responde y desata el caos en el estudio.

"Un día tuvimos un altercado porque yo no comprendí que él era un provocador nato. Me provocó, yo me enojé, pero con el tiempo lo comprendí con mi familia", dijo Samid ante la muerte de Viale. "Te fuiste sin la pelea… ya nos encontraremos. Esto no va a quedar así. Descansá en paz", escribió el empresario en su cuenta de Instagram.