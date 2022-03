Por la guerra, crece la demanda de trigo: ¿puede Argentina abastecerla?

Ante la posible falta de cereales en Europa por la disrupción en los flujos comerciales y la prohibición de exportar de Rusia que se sumó a la de Ucrania, España decidió flexibilizar las barreras fitosanitarias y busca aprobar compras de emergencia de maíz en Argentina y Estados Unidos. ¿Se puede abastecer a España? ¿Alcanzan los cereales para hacer frente a la demanda de los principales compradores de maíz y trigo ucraniano?

La invasión de Rusia a Ucrania impacta en la política agrícola de la mayoría de los países, aunque la gran parte de la producción de granos a nivel mundial está vendida. Los compradores de trigo y maíz salen a buscar nuevos mercados y los productores de materias primas tienen una oportunidad para exportar más.

La preocupación por la escasez mundial de alimentos, volvió a impulsar este martes el precio de las commodities en el mercado de referencia de Chicago.

Los futuros de trigo acumulan una suba de 3,30% hasta los US$ 416,12 por tonelada, los de maíz una mínima baja de 0,13% y cotizan a US$ 294. Mientras que la soja descendió 0,98% para ubicarse en US$ 607,74 la tonelada en los contratos futuros para mayo.

El trigo argentino se cosechó en diciembre y se exportó en su mayoría en enero y febrero. Hoy queda sólo un 10% de la producción como cupo exportable y la próxima zafra de siembra comenzará en invierno para cosecharse sobre fines de noviembre y principios de diciembre.

En el caso del maíz hay más flexibilidad.

¿Puede aprovechar Argentina?

Pese a que el cupo exportable es de 25 millones de toneladas y ya hay declaradas 22,6 millones de toneladas, o sea al país le restan 2,4 millones de toneladas habilitadas "es probable que aumenten el volumen de equilibrio una vez que tengamos cerrado el número de producción", señaló Tomás Rodríguez Zurro, analista del Departamento de Economía de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Y agregó que desde la Bolsa estiman que las exportaciones de maíz en la nueva campaña serán 33,5 millones de toneladas. De cumplirse estos rindes, la Argentina podría vender cerca de 10 millones de toneladas de maíz.

España importa anualmente entre 8 y 10 millones de toneladas de maíz, de las cuales casi 4 millones de toneladas provienen de Ucrania.

Si el país que dirige Pedro Sánchez tuviese que salir a buscar cubrir todo lo que le compraba a Ucrania a otros países, Argentina podría proveerlo con mayor cupo de exportación.

Después de que Ucrania decidió cerrar las exportaciones de trigo, maíz, pollo, huevos y aceite, Rusia tomó la misma medida para las ventas al exterior.

Otros países que pueden querer comprar cereales de Argentina son Holanda y Egipto, de los principales importadores de maíz de Ucrania.

El Cronista-RIPE