Por primera vez en 10 años ganó la oposición en el Casmu: ¿cómo se explica el cambio de rumbo?

El 30 de setiembre fue una fecha clave en la historia del Casmu. Ese día, el doctor especialista en gestión y medicina de familia Raúl Rodríguez se consagró como el presidente electo del Consejo Directivo de la institución. Su triunfo puso fin a la gestión del cirujano Gustavo Bogliaccini, quien ganó las elecciones en 2009 y desde entonces fue reelecto sucesivamente.

Los habilitados para votar fueron los 2.523 médicos que, entre 2009 y 2019, pusieron cerca de US$ 35 millones –9% de sus sueldos– para salvar a la empresa de la crisis financiera que atravesaba. Las elecciones no fueron obligatorias –poco más de 1.300 médicos capitalizadores votaron– y las listas disponibles eran dos: "Médicos Unidos", integrada por Rodríguez, y "Todos por el Casmu", en la que figuraba Bogliaccini.

"Médicos Unidos" ganó por un margen de 200 votos. Cada votante debió elegir el nombre de cinco de los 15 médicos que integraban cada lista. Los tres postulantes más populares de la opción vencedora y dos de la lista menos votada, "Todos por el Casmu", conformarán el Consejo Directivo de la institución hasta 2022.

Médicos Unidos

Raúl Rodríguez

¿Por qué triunfó la oposición, por primera vez en 10 años?

Rodríguez cree que va a ser capaz de concretar "un cambio en la marcha institucional del Casmu". En diálogo con El Observador, aseguró que Bogliaccini tenía "una visión de manejo continuo de la crisis" y que la institución perdió 20.000 socios en la última década. "Lógicamente los médicos se preguntan: '¿esto a dónde va?'", agregó.

Sin embargo, Bogliaccini dijo que su derrota en parte se debió a que en los últimos tres años, los médicos opositores hicieron "campaña permanente en contra de cualquier resolución que tomara el directorio". El cirujano afirmó que los integrantes de "Médicos Unidos" decían que "la institución iba a quebrar, que no se iban a pagar sueldos" y señaló que "fueron a aliarse con algunas líneas del Sindicato Médico del Uruguay". El presidente saliente también dijo que la campaña opositora se basó en prometer "un montón de cosas". "Yo mostré lo que había, no prometí cargos ni nada de eso", señaló.

Rodríguez enumeró a El Observador cuáles son los principales proyectos que quiere concretar estando al frente de la institución: desarrollar la investigación y la educación, mejorar la calidad de la atención y generar un sistema de cuidados médicos. "Estas ideas apuntan a los pacientes, al crecimiento institucional, y a que ese crecimiento institucional permita mantener las fuentes de trabajo", sostuvo. Según dijo, 400 médicos participaron de la confección de la propuesta.

Asimismo, el presidente electo relativizó que el triunfo se debiera a la forma de hacer campaña. "Campaña hicimos, pero nadie pierde por una campaña. Los médicos tienen su opinión y una opinión bastante fuerte: hubo 200 votos de diferencia en una elección de 1.300. Acá lo que se dio fue la concreción de una idea de necesidad de cambio. La institución venía de una situación de administración de crisis continua y la gente creyó que había que apuntar a la medicina y a crear una empresa moderna. Eso valió para que los colegas entendieran que era necesario llevar adelante un cambio y por eso me votaron, creo yo", justificó Rodríguez.

Gustavo Bogliaccini

En cambio, Bogliaccini defendió su gestión. Para él, las resoluciones que tomó el Consejo Directivo son las que permitieron cerrar los balances anuales con un "superávit escaso" en los últimos cinco años. "La gente está acostumbrada a una empresa que paga los sueldos al quinto día, que hace los aportes jubilatorios, que está financiera y económicamente en orden, y no recuerda dónde empezamos. Las medidas no populistas, que no ofrecen todo, no tienen cabida", reprochó.

Para financiar lo que propone, Rodríguez aseguró que impulsará cambios internos dentro del Casmu y priorizará ciertas inversiones. A la vez, espera verse beneficiado por la apertura del llamado "corralito mutual" –que abrirá en febrero de 2020–, y con posibles "asociaciones con privados que estén dispuestos a hacer aportes". Según dijo, ya tuvo "conversaciones extraoficiales en cuanto a sumas de dinero" para financiar el sistema de cuidados que quiere impulsar, pero no quiso dar ningún nombre porque ninguno de esos acuerdos se cerró.

Desde el 30 de setiembre, Rodríguez y Bogliaccini tuvieron una reunión en la que hablaron sobre el futuro de la institución y cómo será el trato entre los integrantes del Consejo Directivo. "El interés de todos es sacar la institución adelante y por eso nos pusimos de acuerdo en tener un programa en conjunto. Veremos con el tiempo si es posible llevarlo adelante o no", expresó Rodríguez.