¿Por qué Álvaro Recoba puso esta cara antes del ingreso de Federico Santander y qué dijo después?

El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, fue captado por las cámaras del partido que su equipo empató 3-3 contra Defensor Sporting con un particular gesto hacia el paraguayo Federico Santander.

Iban 74 minutos del partido cuando Recoba mandó a la cancha al paraguayo en lugar de Thiago Helguera.

El delantero salió al pique para entrar pero antes de dar la vuelta a la cancha para hacer su ingreso con el cuarto árbitro, se dio media vuelta y volvió al banco.

Ahí le preguntó a Nelson Abeijón, ayudante de Recoba, por quién iba a entrar y Abeijón le gritó el número de la camiseta de Helguera, ante la atónita mirada del preparador físico Juan Manuel Alzamendi.

Recoba, atónito, sacudió la cabeza lentamente y se mordió el labio inferior con sus incisivos superiores.

Después, Santander fue clave metiendo un imponente golpe de cabeza para el 3-3 definitivo.

Consultado al final del partido por VTV, Recoba analizó la actuación de Santander: "Lo vi bien, entró para eso. Ya sabíamos lo que era como jugador, una lástima lo que le pasó después del partido contra Liverpool (por Copa AUF Uruguay) donde no entró y al otro día sintió una molestia. Hoy estaba recuperado, me encantó porque ayer hablé con él, pensaba que era una buena opción llevarlo al banco y me dijo enseguida que sí, que estaba con ganas y disposición. Espero que le hayan quedado buenas sensaciones, sobre todo por el tema de la lesión y es un jugador más que sumamos para el jueves", dijo Recoba apuntando a la revancha por Copa Libertadores ante Always Ready, donde Nacional se juega un lugar en fase de grupos de la Copa Libertadores.

@CampeonatoAUF

El festejo de Santander

"Fue un partido intenso, muy de ida y vuelta, por momentos nos costó encontrar la pelota, ellos la movieron muy bien, sobre todo en el medio", analizó Recoba sobre el partido.

"Muchas veces no es culpa de los mediocampistas sino que los tres que estaban por adelante de los dos volantes (Diego Zabala, Mauricio Pereyra y Renzo Sánchez) tenían que dar una mano más; a veces lo hicieron, a veces no y ellos tenían mucha gente por afuera. Se puso difícil, encontramos la apertura sin merecerlo, ellos en una jugada puntual, en un buen lanzamiento en un córner, nos hacen el empate, perdimos las marcas. Después el 2-1 y 3-1 fueron muy rápidos, tratamos de cambiar para poner gente fresca, lo hicieron bien. Fuimos hacia adelante, llegamos al empate, arriesgamos un poco también porque fue un partido de ida y vuelta. Nos vamos sabiendo que es fundamental ganar, pero a veces cuando se no gana, no se tiene que perder. Intentamos hasta el final, el fútbol es así. Ellos tienen un buen equipo y capaz que si hubiese seguido el partido estábamos en situación de poderlo ganar; no se dio", agregó.

Federico Gutiérrez

Álvaro Recoba, DT de Nacional

"Dejamos dos puntos, lo tomo así. Nacional tiene que ganar todos los partidos, no lo vamos a lograr, pero me deja tranquilo el esfuerzo que hicieron. Estuvimos un poco más punzantes en el segundo tiempo donde bajó el ritmo del partido y la felicidad por Fede que entró e hizo el gol, también por Gonzalo (Carneiro) y Mauri (Pereyra), seguimos sumando, no me voy contento, pero el esfuerzo a veces no te compensa con una victoria, pero sí con un partido que se nos había puesto negro. El 3-1 era un resultado muy peligroso porque nos obligaba a desbalancearnos y quedar mal parados, pero no lo hicimos muchas veces, fuimos hacia adelante, lo pudimos empatar. No me gusta no ganar, pero el esfuerzo está hecho", concluyó Recoba.