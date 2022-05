Por qué todos necesitamos volver a morirnos de aburrimiento más seguido

Empezó siendo una sensación: aquel letargo expandido, la percepción de que el tiempo se estiraba y se enroscaba en formas nuevas, cedió. Las horas muertas, pero muertas de verdad, empezaron a escasear. La rutina salpicada de espacios en blanco se llenó de ruido y las pantallas se colaron por todos lados para marcar presencia y una verdad inexorable: que ya no hay motivo, razón y causa lógica para el aburrimiento. No más. No existe. No debe existir. El tedio está obsoleto. Solo se aburren los bobos. O los que no pueden seguirle el tranco al estado carnívoro y omnipresente del capitalismo, a la optimización de los tiempos y a la volatilidad casi esquizofrénica de los tiempos que corren.