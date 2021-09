Portabilidad numérica: enfrentamiento entre gobierno y oposición por identidad digital

El gobierno continúa adelante con el proceso de implementación de la portabilidad numérica con miras a que esté en funcionamiento a principios de diciembre, pese a que es uno de los artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que se pretende derogar a través del referéndum impulsado por el Frente Amplio y el PIT-CNT.

El consorcio Cleartech-Cietel será el administrador de la base de datos (ABD) del servicio de portabilidad numérica implementado en la LUC. Así como sigue adelante el proceso de implementación de la portabilidad numérica, también continúa el debate al respecto.

Uno de los argumentos más utilizados por el gobierno para defender la portabilidad numérica es el de la importancia del número telefónico para la identidad digital de las personas.

La presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Mercedes Aramendía, por ejemplo, había dicho a El Observador que el único impacto que tiene una derogación del artículo de la LUC referido a la portabilidad numérica es a la libertad del usuario de poder elegir y de ser propietario de su número. “Volvemos a estar presos de nuevo, volvemos a no poder cambiarnos de operadora llevando nuestro número, el cual hoy es parte de nuestra identidad digital. Perderíamos parte de nuestra identidad digital de nuevo”, afirmó.

Las críticas de la oposición

Desde la oposición no comparten que el número telefónico sea parte de la identidad digital de las personas. Para el director del Frente Amplio en la Ursec, Pablo Siris, el concepto de identidad digital se está utilizando “muy ligeramente” y de “manera liviana” por parte del gobierno.

“La identidad digital de una persona excluye el número de teléfono porque este es un servicio que tu puedes elegir contratar o no. Además, es un servicio que, en el caso de que tú decidas no pagar más o dar de baja, ¿pierdes tu identidad digital o parte de la misma? Es un absurdo”, explicó a El Observador.

Según Siris, la identidad digital “está constituida por mecanismos que garantizan de forma fehaciente que una persona haga actuaciones de manera virtual y esos mecanismos permiten constatar que esa persona sea quien dice que es”.

“Uno del o mecanismos que se utiliza aquí para la identidad digital es una clave que gestionas en la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) a través del chip de tu cédula de identidad. Vas, colocás una clave y a partir de eso podés gestionar mecanismos que permitan garantizar tu identidad cuando hagas un trámite digitalmente. De eso en ninguna parte interviene tu número telefónico y no tiene sentido que lo haga”, sostuvo Siris.

MaxPixel

Smartphone

“Si un jubilado cambia de cuenta bancaria, ¿deja de cobrar la jubilación? ¿Hay algún problema para identificar la jubilación de ese señor? ¿Habría que plantear la portabilidad numérica de las cuentas bancarias para garantizarle a un jubilado que cobre su jubilación? No, eso es tan absurdo como plantear que la identidad digital depende de un número telefónico que es un servicio que se contrata”, ejemplificó.

Para el representante del Frente Amplio en la Ursec, el gobierno pretende “sobre la base del enunciado de un supuesto derecho o de una garantía de identidad, abrir un mercado”.

“Si es lo que se quiere está bien que se haga pero que se plantee en esos términos, es un mercado, no es un derecho, no es parte de la identidad de cada quien, no es inherente a la persona humana, no es un derecho garantizado en ningún lugar del planeta”, dijo Siris. Y agregó: “Por supuesto que está el derecho a mantener el número, pero ese derecho no es un derecho humano ni corresponde a la identidad de la persona. Es un derecho que se establece porque se entiende que va en redundancia de determinadas atribuciones que el mercado tenga o deje de tener”.

La defensa del gobierno

Guzmán Acosta y Lara, titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), dijo a El Observador que el concepto de identidad digital “es un hecho de la realidad”.

“El número telefónico es identificatorio, es un tema notorio y objetivo. Uno cuando se inscribe en cualquier plataforma digital, redes sociales o contratos, te piden, entre los elementos identificatorios, el nombre de la persona física, el RUT de la persona jurídica y otro de los elementos es el número telefónico”, sostuvo. El jerarca añadió que "la portabilidad numérica es un derecho porque lo establece la LUC. La identidad digital es un hecho de la realidad. Nombre, email y teléfono son los elementos claves en cualquier gestión digital, hasta para verificar tu código se te envía un mensaje a tu número telefónico”.

“No es ninguna liviandad decir que la portabilidad numérica es un derecho que lo establece a texto expreso la LUC y que, además, todas las personas que se registran en cualquier plataforma, desde redes sociales a un contrato digital, te piden estos elementos para contactarte, entonces no me digas que no es un elemento importante mantener el mismo número”, argumentó el director de la Dinatel.

Según Acosta y Lara, defender la portabilidad numérica y la identidad digital es hablar de “derecho y de libertad”.

“Salvo en Cuba y Venezuela, la portabilidad numérica existe en todas partes del mundo hace más de 20 años, menos en Uruguay”, apuntó.