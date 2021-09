Un fideicomiso de Conaprole y fondos rotatorios para apuntalar la producción de tambos

Tamberos que remitan su producción a Conaprole pueden acceder al Fideicomiso para el Financiamiento de Inversiones de Establecimientos Lecheros (FFIEL), una iniciativa de la cooperativa para hacer mejoras en infraestructura, maquinaria, animales, pasturas y tierras.

Esta herramienta financiera tiene plazos flexibles de hasta 13 años y se podrá abonar en pagos mensuales “que acompañan a los ingresos del productor”, se informó desde el Instituto Nacional de la Leche (Inale).

El Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó el 31 de agosto la inscripción en el mercado de valores del programa de Emisión I, por hasta US$ 127.500 millones; la Serie I de Títulos de Deuda Subordinada, por hasta US$ 6 millones y la Serie I de Certificados de Participación, por hasta US$ 1 millón, que se emitirán bajo el FFIEL, anunció el Inale. El semanario Búsqueda informó que esta emisión contempla un monto de hasta US$ 450 millones.

El monto a prestar y el porcentaje de retención para el pago "deben ser proporcionales" según información de la cooperativa de ahorro y crédito de capitalización de productores de Conaprole. Por ejemplo, US$ 0,10 por litros remitidos en los últimos 12 meses al momento de la solicitud del crédito conlleva una retención del 4% sobre la remisión.

Los créditos se pueden destinar a diversas inversiones en los tambos.

Otro fondo para tamberos

Por otro lado, los Fondos Rotatorios son otra herramienta financiera destinada a los productores lecheros que el Inale resaltó. Los fondos, que son de US$ 3 millones, son administrados por las industrias lácteas y provienen del fondo anticíclico del Fondo de Garantía Lechera (Fogale).

Según indicaron desde el Inale, estos fondos servirán para que las industrias puedan apoyar financieramente a los productores familiares, con créditos de corto plazo destinados a mejorar su capital de trabajo y contribuir así con la producción lechera nacional.