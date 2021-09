MGAP y frigoríficos atentos a eventuales impactos por casos de "vaca loca" en Brasil

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la industria frigorífica uruguaya siguen con máxima atención lo que pueda pasar en el mercado cárnico internacional, con el foco en eventuales cambios en la demanda de carne de China relacionados con la aparición en Brasil de dos casos atípicos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), más conocida como enfermedad de la vaca loca.

Brasil este fin de semana, tras oficializarse esos casos, suspendió las exportaciones de carne al mercado chino y eso, especulan algunos actores en el sector agroindustrial ganadero local, puede elevar la demanda de China por carnes de otros proveedores (entre ellos Uruguay) y, además, los precios, lo que sucedería en caso que los envíos de Brasil a China sigan detenidos por un tiempo extenso.

Sobre esta situación, Fernando Mattos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo este lunes en radio 970 Universal que se debe “esperar a la reacción” del mercado chino ante la suspensión de las exportaciones de Brasil, principal proveedor de carne vacuna al gigante asiático, lo que podría generar “algún movimiento”.

Sostuvo que si Brasil suspende sus exportaciones a China algunas semanas, como ya sucedió, se puede dar algún cambio en el mercado, por el importante peso que tiene la oferta brasileña en ese país.

China es un mercado fundamental para Uruguay: el 60% de las exportaciones cárnicas son hacia ese destino.

Pese a que puede haber algún impacto positivo a corto plazo, “todos los temas vinculados a una enfermedad vinculada a la alimentación no terminan siendo buenas noticias para el sector, podrá haber eventualmente algún tipo de ventaja temporaria para el sector, pero en definitiva no son buenas noticias”, comentó Mattos, quien resaltó que esta enfermedad no supone un riesgo para los consumidores.

Añadió que los casos fueron notificados por Brasil a la Organización Internacional de Epizootias (OIE), encargada de la salud animal a nivel mundial.

Autoridades del área de sanidad animal de Brasil aseguraron que los casos, encontrados en vacunos de edad avanzada en Minas Gerais y Mato Grosso, son "atípicos", porque la enfermedad apareció “de forma espontánea y esporádica, sin relación con la ingesta de alimentos contaminados”.

Desde el MGAP se había indicado la semana pasada, cuando todo era una especulación, que el escenario sería más problemático para Brasil en caso que se tratase de casos "clásicos" de la enfermedad.

Por ahora, sin impactos

Una fuente vinculada a la industria frigorífica indicó a El Observador que por el momento "no hay efectos positivos ni negativos" porque Brasil está "manejando técnicamente la situación".

Con base en los análisis y estudios técnicos de la OIE se estima que la situación se pueda "resolver rápidamente", y se prevé que no haya "repercusiones inmediatas", agregó.

Siempre que suceden estas adversidades se especula con un incremento en la demanda y hasta de los precios para las colocaciones de países que puedan perfilarse como proveedores alternativos.

También es clave, en ese marco, considerar cuánto se extienda la emergencia en el mercado afectado y los stocks que puedan tener los demandantes.

Suspensión de exportaciones

Por otro lado, el director ejecutivo de la Cámara de la Industria Frigorífica (CIF), Daniel Belerati, comentó a El Observador que los casos de esta enfermedad pueden impactar en el mercado asiático porque Brasil es el proveedor principal, pero que "habrá que ver qué pasa con el mercado chino, si rehabilita a Brasil o no". Por ahora, "es una especulación, en este momento aún no se sabe qué es lo que puede pasar”, comentó.

Belerati destacó, además, que Uruguay tiene “un estatus de riesgo inexistente” para esa enfermedad.