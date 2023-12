Precios a contramano: bajas en granos, alzas por las haciendas

Soja, trigo y maíz cerraron la semana a la baja; el precio del ganado en Uruguay gana firmeza por la abundancia forrajera y la demanda de hacienda de reposición; y con precios estables la lana encuentra colocación en un mercado con demanda selectiva.

Semana bajista en Chicago

Los granos cierran una semana bajista en el mercado de Chicago, con algún repunte este viernes.

En Uruguay se confirma una cosecha de trigo estimada entre 1,6 y 1,75 millones de toneladas, que dejará un saldo exportable por encima del millón de toneladas, “lo que es un éxito para Uruguay”, consideró Marcos Uranga, principal de la compañía Louis Dreyfus.

Las ventas han sido superiores a años anteriores por la necesidad de los productores de hacer caja, tras la fallida campaña de verano: se han comercializado ya unas 600 mil toneladas.

El tiempo está favoreciendo a los maíces de primera que avanzan en excelente estado, al tiempo que en soja la primera siembra se está haciendo en fecha con más de 85% de avance y la segunda viene un poco demorada por las lluvias.

El área será superior al año pasado y la producción estará dentro de los promedios de los últimos cinco años –exceptuando la zafra 22/23–, mientras que las ventas se hacen con cautela: “Si Chicago acompaña, después de Navidad y a principios de enero empezarán las ventas más consistentes”, señaló Uranga.

En Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) adelantó que la campaña 2023/24 alcanzaría 137 millones de toneladas, un volumen 65% mayor al de la campaña pasada, con exportaciones de casi 100 millones de toneladas por un valor US$ 38.500 que triplicará el aporte del agro al PIB superando los US$ 15.000 millones.

Se aceleran las ventas de maíz, que tendrá una gran cosecha de 55 millones de toneladas, y mejoran las condiciones de los cultivos de soja que tiene un horizonte productivo de 50 millones de toneladas que vuelva a colocar al país a la cabeza de la exportación de harina de soja en 2024.

Las previsiones de una voluminosa cosecha en Sudamérica, mayor a la del año pasado, mantienen la presión sobre el precio internacional por más que se desinflen las expectativas de que Brasil supere los 160 millones de toneladas y las estimaciones estén más cerca de los 150 millones de toneladas.

Mercados

Así, la soja perdió más de US$ 10 desde el viernes 15 y cerró su cuarta semana a la baja con una referencia de US$ 485 por tonelada para la posición julio 2024.

En Uruguay los operadores cotizaban la tonelada este viernes apenas por encima de los US$ 430 por tonelada de soja.

El trigo tuvo un comportamiento similar, con un repunte en las últimas dos jornadas pero un cierre semanal 2% por debajo de las referencias del viernes pasado, desde US$ 231 a US$ 226 por tonelada.

En Uruguay el precio del trigo, dependiente del mercado regional, está en US$ 203 por tonelada y la cebada cervecera más atada a Chicago en US$ 214, mientras que la forrajera cotiza a US$ 175 por tonelada.

Mercados

La colza avanzó ligeramente a US$ 395 por tonelada y operadores locales informan que quedan pocos días para realizar fijaciones en canola, hasta el 10 de enero en el caso de Copagran.

El maíz anotó una nueva baja semanal de 2% en la Bolsa de Chicago y cerró a US$ 186/ton en la posición marzo, con un mercado abastecido por la cosecha récord de Estados Unidos y la oferta de Brasil que también será históricamente alta, con unos 56 millones de toneladas frente a menos de 45 MT del ciclo anterior. La buena campaña que espera Argentina también fue un factor bajista y el precio solo tuvo algún sostén en la reducción de las estimaciones de la safrinha de Brasil que será más reducida de lo esperado.

Mercados

Lluvias animan el mercado ganadero

Siguen ganando firmeza los precios del mercado ganadero, con cuatro semanas al alza en los negocios por hacienda gorda y demanda sólida en los remates con correcciones al alza en todas las categorías.

El promedio para los novillos de pasto esta semana se encuentra en US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza con precios de punta de hasta US$ 3,25.

La referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) el lunes pasado fue de US$ 3,17 para todos los novillos y US$ 3,21 los especiales de exportación.

Esta semana se vio más demanda por vacas y vaquillonas. En el caso de las vacas los valores muestran un abanico amplio dependiendo del tamaño, la calidad y la terminación, entre US$ 2,85 y US$ 3 por kilo, dijo Ariel Núñez Freire, director de Freire Negocios Rurales.

Por vaquillonas se obtienen US$ 3,05 y hasta US$ 3,10 por lotes especiales. Otros operadores afirman que se puede conseguir hasta US$ 3,05 por las mejores vacas y US$ 3,15 por vaquillonas destacadas.

La importante oferta forrajera en todo el país permite a algunos productores mantener los ganados en sus campos para que ganen más kilos, por lo que la oferta para la industria es limitada.

Un operador señaló que se ve mucha hacienda terminada en los campos pero con cautela en la posición vendedora, no solo por la disponibilidad de comida sino por la dificultad de conseguir ganados de reposición.

Las entradas se acortaron esta semana por la demanda de una industria que se mantuvo con una faena cerca de las 55 mil cabezas.

Después de Navidad se reduce la actividad frigorífica por el cierre de algunas plantas importantes, aunque la operativa se retomará con firmeza a partir del 3 de enero.

Mercados

Los últimos remates por pantalla del año confirmaron el interés por ganados de reposición.

Lote 21 colocó el 98,5% de una oferta de 8.500 vacunos y aumentos en todas las categorías con destaques para los novillos formados, vientres preñados y piezas de cría.

“El aumento se debe a las últimas lluvias caídas y el pasto que ha sido tonificante en el tema de los precios”, afirmó el rematador Jorge Umpiérrez, que afirmó que negocios cortos empiezan a verse beneficiados por el acortamiento de la cuarentena de 90 a 46 días.

En Pantalla Uruguay las ventas también tuvieron agilidad y dinamismo, con alzas destacadas: 8% para los terneros y 20% para las terneras, 10% para los novillos de más de 3 años y 5% para las vacas de invernada.

Mercados

El precio de exportación no acompaña la tónica de firmeza de mercado local, con la segunda baja semanal consecutiva, aunque se mantiene en el eje de US$ 4.000 por tonelada está cerrando 2023 en los precios más bajos del año.

En ovinos los frigoríficos privilegian la entrada de corderos mamones que se negocian en el eje de US$ 2,85 a US$ 2,90 y corderos de hasta 35 kilos en US$ 2,73 y ovejas con entradas para los primeros días de enero en US$ 2,20.

Mercados

Lana: operaciones con demanda selectiva

La suba en valores de la lana en las últimas semanas en Australia previas al receso de verano, que dejaron el indicador IME sobre los US$ 8 por kilo base limpia después de más de seis meses, fueron “un reflejo de cubrir necesidades puntuales de las industrias que no necesariamente repercute en Uruguay por la logística local, del campo a la barraca, de la barraca al barco y a destino; Australia tiene esa ventaja frente a nosotros”, indicó Ricardo Stewart, del escritrorio Romualdo & Cía.

“Por lo menos es una tendencia al alza”, apuntó. En el mercado local se están haciendo negocios puntuales por lotes de lana en el eje de 19 a 21 micras con precios variados, entre US$ 4,60 y US$ 5,20 por kilo base sucia, dependiendo de las características del lote. “Hay que tener en cuenta que la certificación dejó de tener un sobreprecio importante”, señaló Stewart.

En los últimos meses el mercado mostró un poco más de colocación, con una demanda selectiva, y posiciones vendedoras que se flexibilizaron. “Los productores ven que los valores no se mueven mucho y se han decidido a vender”, con una colocación “razonable”.

En lanas Corriedale se están destrabando los altos stocks de lana de las últimas tres zafras en valores de entre US$ 0,60 a US$ 0,80 por kilo y lotes de mayor finura y acondicionados hasta US$ 1. “Aparecieron industrias que empezaron a trabajar esos lotes de 28 micras”, mencionó el consignatario.