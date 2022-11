Precios en Qatar 2022: ¿cuánto salen las botellas de agua y los refrescos en Doha?

El mundial de Qatar 2022 se acerca y alrededor de 1.000 uruguayos estarán presentes para seguir a la selección, según estiman los operadores de viajes. A raíz de eso, las consultas sobre el clima y sobre los precios comienzan a surgir en los viajantes. ¿Cuánto sale una botella de agua en Qatar?

Según la página web del hipermercado Carrefour, que cuenta con siete locales en Doha, la capital de Qatar donde se jugará la totalidad de los partidos, las botellas de agua tienen diferentes precios según la marca y los tamaños. Dos semanas antes del inicio del torneo, oscilan entre menos de un dólar la botella más barata de 330 ml hasta más de 2 dólares la botella más cara de 1.5 litros.

La marca más barata de agua, según aparece en la página de Carrefour, es Berdawni, una marca libanesa. La botella de agua de 330 ml está a US$ 0,21 (casi $9 uruguayos), la de 500 ml sale US$ 0,27 ($11) y la de 1.5 L sale U$S 0,48 ($20).

Le sigue el agua Néstle, que también es originaria del Líbano. La botella de 330 ml está a US$ 0,27 ($11), la de 600 ml está al mismo precio y la de 1.5 L está a US$ 0,55 ($22).

Otras marcas que contienen botellas de 500 ml son Hepar ($44), Volvic que está al mismo precio y Water Springs que está a un precio menor ($11 uruguayos).

La marca de mayor precio es el agua Evian que tiene presentaciones de 330 ml, 500 ml y 1.5 L. La de 330 sale US$ 0,82 ($33 pesos), la de 750 ml sale US$ 1,92 ($77) y la de 1.5 L está a US$ 2,06 ($83) .

Refrescos en Qatar 2022

Los refrescos que se venden en Doha también varían según tamaño y marca. US$ 0,55 ($22) es lo que cuesta la lata más barata de refresco mientras que la más cara es de US$ 1,10 ($44,34)

La venta de alcohol no está permitido en supermercados, solamente en bares autorizados con licencia y hoteles de lujo.