Preguntando a los precandidatos: seguridad pública

Por Dr. Guillermo Fossati (PhD) - Especial para El Observador

Más y más vamos ingresando en una etapa donde hay que hacer planteos claros en materia de propuestas. En este sentido, compartiremos un análisis y dejaremos formuladas algunas preguntas referidas a la seguridad pública.

Si bien la delincuencia es un fenómeno inherente a toda sociedad, el significativo aumento de la incidencia de la violencia, la delincuencia, y la criminalidad en nuestra sociedad, nos lleva a considerar que estamos ingresando en el terreno de la patología. El nivel delictivo no ha hecho otra cosa que agravarse y no hay quién no considere y sufra, directa o indirectamente, el impacto de la delincuencia (en sus múltiples expresiones).

Han sido años donde creció la economía, creció significativamente el presupuesto del Ministerio del Interior, creció la cantidad de policías, crecieron los recursos y, al mismo tiempo, crecieron las rapiñas, crecieron los hurtos, crecieron los asaltos en la vía pública, crecieron los homicidios, creció el número de personas y familias que llevan a cabo conductas delictivas como medio acostumbrado de vida, creció la violencia doméstica, creció el deterioro familiar, creció el consumo de drogas, creció la exclusión social. Años que sumaron a la delincuencia individual el crimen organizado y la formación y presencia de organizaciones y bandas delictivas. Los barrios inseguros de ayer, hoy son más inseguros. Tenemos zonas en las que ya no entra la policía, las ambulancias, ni el transporte público.

¿Qué propone hacer para cambiar esta realidad? Lograr cambios en materia de SEGURIDAD va más allá del marco legal y las penas; siendo obviamente muy importante este marco. Requiere mirar el QUÉ y el CÓMO de lo que se está haciendo. ¿Qué haría diferente? ¿Qué propone? ¿Cómo llevaría a cabo lo que propone?

¿Qué propone hacer para impedir que el delito se produzca? ¿Qué propone hacer para disminuir la incidencia de delincuentes en nuestra sociedad? Cabe lamentar que muchos de los que crecieron desarrollando predisposición a delinquir, no hayan sido tratados oportunamente; se habría podido evitar fracasos personales y problemas para la sociedad. ¿Qué haría y propone para cambiar entornos caracterizados por pautas de conducta y normas de convivencia (actitudes, valores, conciencia moral, etc.) que no están en conformidad con las reglas y expectativas de la sociedad? ¿Qué medidas propondría para disminuir los factores de riesgo social que inciden sobre las condiciones que favorecen los comportamientos antisociales?

La sana socialización incluye tres componentes principales: 1) una disposición general a evitar la conducta antisocial -resultado del miedo al castigo, incluido el auto-castigo a través de la culpa-; 2) Una disposición general hacia conductas pro-sociales (altruismo, empatía, actitud solidaria, etc.); 3) Aceptación de la responsabilidad adulta (participar del esfuerzo colectivo, aspirar a tener lo propio mediante el esfuerzo personal en lugar de apropiarse de las pertenencias de los demás mediante el robo, etc.). Fácilmente se infiere que tenemos una crisis de la socialización, un aumento de procesos de socialización deficiente, un aumento de individuos psicológicamente adaptados a una subcultura delictiva.

¿Qué medidas propondría para evitar que el delito vuelva a producirse? ¿Considera que una parte importante de los resultados que se buscan vendría dada por una mayor efectividad y eficiencia penal-represiva de la Policía y la Justicia Penal? ¿Comparte que el costo de cometer un delito viene dado por la probabilidad de ser atrapado, la severidad de la sanción una vez atrapado, y un estricto cumplimiento de las penas? ¿Propondría este tipo de medidas para combatir y frenar la delincuencia instalada?

Preocupa mucho la extendida convicción de que las cárceles en lugar de ser reeducativas son escuelas de perfeccionamiento en el delito. ¿Lo comparte? ¿Qué haría para cambiar esto?

¿Impulsaría medidas para la rehabilitación del preso y planes para aumentar sus probabilidades de reinserción en la sociedad, con el consecuente descenso de la reincidencia? ¿Qué haría al respecto?

¿Le parece bien una ley que establezca la obligación de trabajar a las personas privadas de libertad recluidas en los centros penitenciarios de todo el país o preferiría un sistema con beneficios para el preso asociados a optar por capacitación y trabajo?

¿Qué haría con los más peligrosos? Aquellos con una clara falta de empatía, indiferentes del daño que ocasionan a otros, incapaces de sentir remordimientos, y hasta capaces de exhibir con orgullo y sin culpa su violencia.

Digamos para terminar que en el Uruguay de hoy tenemos un factor que antes no estaba con igual gravedad y magnitud: las drogas. ¿Qué haría o propone hacer para cambiar esta lamentable realidad?

Menos ideología política y más políticas basadas en la evidencia.