Presidente de OSE descarta renunciar ante problemas en el agua por sequía: "Me parecería una cobardía de mi parte"

El presidente de OSE, Raúl Montero, descartó su renuncia al cargo en medio de las críticas por las medidas del ente estatal para atender la sequía que sufre Uruguay, luego de aumentar la cantidad de cloruros y sodio del agua para mantener el abastecimiento.

"Me parecería una cobardía de mi parte presentar la renuncia en este momento con la problemática que tenemos", dijo el jerarca en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

"Quienes me conocen saben que no estoy atornillado al sillón, e inclusive que representa casi un sacrificio económico para mí. Me levantan una ceja y estoy presentando la renuncia", afirmó Montero, quien aseguró estar "trabajando, durmiendo poco y muy preocupado" por la situación que vive el país.

El presidente de OSE afirmó a El Observador el pasado 4 de mayo que hay "algo más de 9 millones de metros cúbicos de reserva en Paso Severino". "Hemos logrado con las medidas tomadas últimamente que el descenso en el embalse sea menor de 300 mil metros cúbicos. Si logramos mantener este régimen podríamos resistir mayo", detalló.

"No va a salir de mí, por lo menos por este plazo hasta que no haya una solución, dar un paso al costado", expresó este lunes.

Además, el jerarca declaró que "en ningún momento" el presidente Luis Lacalle Pou le planteó la posibilidad de que se aparte del cargo.

OSE recibió críticas por el cambio de la salinidad del agua, por la que el Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendó a las personas con hipertensión consumir agua embotellada. Este lunes el directorio de la empresa se reunirá para tratar un posible subsidio a las personas hipertensas que tengan dificultades económicas para comprar agua.

La gestión de la sequía es criticada por la oposición frenteamplista, que interpelará al directorio de OSE y a los ministros de Ambiente, Robert Bouvier, y Salud Pública, Karina Rando, por las medidas que se han tomado al respecto.

Este lunes por la mañana las críticas apuntaron contra la vicepresidenta de OSE, Susana Montaner, que ante la posibilidad del subsidio a los hipertensos afirmó que "hay mucha gente que puede dejar de comprarse una Coca Cola y comprarse un agua".

Varios legisladores del Frente apuntaron contra las declaraciones de la vicepresidenta, e incluso la diputada Martina Casás aseguró que "tienen que renunciar Montero y Montaner".