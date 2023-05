Vicepresidenta de OSE: "Hay mucha gente que puede dejar de comprarse una Coca Cola y comprarse un agua"

La OSE estudia la posibilidad de subsidiar a las personas con hipertensión que tengan dificultades económicas para pagar el agua embotellada, luego de aumentar los valores de los cloruros y el sodio en el agua por la sequía que sufre el país.

La vicepresidenta del ente estatal, Susana Montaner, detalló en una entrevista con el programa Doble Click (Del Sol) que la empresa analiza "subsidiar a aquellos que no puedan adquirir" agua y tengan problemas de hipertensión mientras dure el suministro con los valores alterados, cuestión que tratarán este lunes en directiva.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendó "consumir agua embotellada" a aquellas personas que sufran hipertensión ante el aumento de cloruros y sodio en el agua.

La idea de Montaner es que un "médico tratante" analice la situación de cada paciente y "disponga" si necesita tomar agua embotellada. No pudo detallar, en cambio, cómo llegaría esa información a OSE y de qué forma se pagaría el subsidio, algo que se discutirá también en la reunión de este lunes.

"Tenemos que verificar, hay mucha gente que puede dejar de comprarse una Coca Cola y comprarse un agua", afirmó la jerarca.

Con respecto al comunicado del MSP, Montaner entiende que la cartera "se cubrió" con la recomendación a los hipertensos, y afirmó que el aumento en los valores de cloruros y sodio "tiene que ver más con lo sensorial". "En Estados Unidos ni siquiera se miden esos valores", agregó.

"Precipitaciones vinieron pocas"

Montaner aseguró que el país está bajo una "crisis hídrica muy grande", lo que llevó a OSE a aplicar el "sistema de emergencia" del cambio de los valores del agua.

La vicepresidenta lamentó que en la cuenca de Paso Severino, una de las que abastece a Montevideo, actualmente hay una reserva de 9 millones de metros cúbicos de agua, número inferior a los 65 millones de metros cúbicos que hay normalmente en esa fuente, y advirtió que los niveles de agua siguen "bajando sostenidamente".

También puntualizó que las "precipitaciones de Inumet (Instituto Uruguayo de Meteorología) vinieron pocas", y "algunas no llegaron". "Inumet no puede darnos más de 15 días de plazo para cuando llegan las lluvias, y cuando nos han comunicado lluvias no han llegado como tal", enfatizó.

Según Montaner, si no se bombea agua por debajo del río Santa Lucía como en la actualidad, desde OSE no se podría "abastecer al sistema metropolitano", que nutre al "60% de los uruguayos". "No podríamos tirar la cisterna" ni realizar "la higienización del hogar", remarcó la jerarca, quien expresó que OSE no tenía conocimiento de que iba a "llegar a esta crisis".

Consultada sobre una posible fecha del final de esta situación, la vicepresidenta dijo: "No lo puedo adivinar. La naturaleza es ingobernable".