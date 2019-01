Presunta víctima de violación en camping de Valizas presentó la denuncia en Fiscalía

La mujer de 24 años que denunció ser víctima de violación en la madrugada del martes en el camping de Melo de Valizas (Rocha) finalmente radicó la denuncia en la Fiscalía departamental esta mañana.

Según informó Subrayado y confirmó El Observador con el jefe de Policía de Rocha, Caludio Pereyra, la mujer ya fue examinada por un médico forense y la Fiscalía "no ha dispuesto nuevas diligencias" hasta el momento.

En la noche del 31, en la mesa de la barbacoa del camping ubicado frente al Lago de Valizas todos los involucrados en la historia compartieron un asado. Ya entrada la madrugada se fueron a dormir. Según narró Lara Golzman a El Observador, una mujer de 26 años oriunda de Rosario (Santa Fe, Argentina) que hace seis temporadas que pasa sus vacaciones en el camping, hubo un grupo que se quedó y en ese grupo estaba la víctima.

"Al otro día, temprano en la mañana y todavía en mi carpa, escuché que Melo -así le llaman a Werther Blanco, el dueño del camping- le contaba a su hija: '¿Viste que violaron a una chiquita?', y dijo su nombre. Después, más tarde, la vi a ella y a su amiga discutiendo con él porque se querían ir y no le devolvían la plata de la estadía, luego de todo lo que había pasado", contó Golzman.

Según su relato, Golzman se acercó a la mujer -que estaba con una amiga-, la abrazó y en ese momento se puso a llorar. "Nos fuimos caminando para la plaza, en donde un amigo de ellas las iba a pasar a buscar para llevarlas a Punta del Diablo". En el trayecto, la joven contó lo que sucedió. "Me dijo que los conocía. Que era amiga del hermano de uno de ellos, y que habían estado paveando, tomando, y que en un momento le dijeron para ir a buscar marihuana a la carpa: la engañaron y comenzaron a violarla".

Golzman dijo que la mujer no pidió auxilio.

Quien dio cuenta de que había una acusación de violación dentro del camping a las autoridades fue el dueño del predio, el mismo martes primero de enero. Personal de Prefectura fue hasta el lugar pero no encontró a la mujer, que ya se había ido a Punta del Diablo. Allí interrogaron a Golzman, quien contó su versión, y a otra chica que aseguró que no podía constatar que había ocurrido una violación, según dijeron fuentes policiales a El Observador.

Ahora que la joven hizo la denuncia, se iniciará una investigación penal que, de lo contrario -si persistía en su decisión de no presentarse personalmente ante las autoridades- no podía abrirse. Para que la Fiscalía investigue de oficio delitos sexuales -al igual que en el caso de lesiones personales- la víctima debe ser menor de edad y sus padres o tutores decidir no hacer la denuncia; o también, que los presuntos abusadores fueran sus padres, condiciones que no se daban en este caso.